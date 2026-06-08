Около тысячи болельщиков собрал гала-матч проекта «Выходи во двор» в Раменском
На стадионе «Красное знамя» в Раменском состоялся второй матч губернаторского проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
На поле вышли легенды отечественного футбола и местная любительская команда. За происходящим наблюдали около тысячи жителей Раменского.
«Это незабываемые эмоции, которых в жизни нам порой не хватает. Губернаторский проект «Выходи во двор» эти эмоции нам и даёт. Огромное спасибо болельщикам, команде ветеранов раменского футбола, любителям и нашим легендам за то, что они дарят нам этот праздник уже почти пять лет», – сказал комментатор гала-матча, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Профессиональные спортсмены провели мастер-классы для воспитанников местных спортшкол. Юные футболисты пообщались со своими кумирами, получили автографы, сделали памятные фото, узнали секреты мастерства от легенд российского футбола. После этого состоялся гала-матч.
Проект «Выходи во двор» уже пять лет объединяет любителей спорта разных возрастов. Его цель – популяризация здорового образа жизни и создание возможности для живого общения молодёжи с легендами отечественного спорта.