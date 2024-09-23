Команда Подмосковья стала призёром чемпионата МВД по многоборью кинологов

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Специалисты Главного управления МВД России по Московской области стали призёрами чемпионата среди территориальных органов ведомства по многоборью кинологов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«По итогам чемпионата в первой группе победителем стала команда МВД России по Краснодарскому краю, серебро – у их коллег из Новосибирской области, на третьем месте – специалисты-кинологи Московской области. Во второй группе призовую тройку составили участники из Республики Коми, Пензенской и Тульской областей», – говорится в сообщении.Соревнования проходили в подмосковных Сорочанах. В них участвовали 203 специалиста-кинолога – 67 команд из разных регионов России и команда Белоруссии. На протяжении пяти дней они демонстрировали умение работать в тандеме со служебной собакой.
Программа включала упражнения по поиску целевых веществ, розыску человека по запахам, защите, а также кросс со служебными животными.
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Лора Луганская