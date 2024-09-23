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Команда Подмосковья стала призёром чемпионата МВД по многоборью кинологов

23 сентября 2024, 14:32
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Специалисты Главного управления МВД России по Московской области стали призёрами чемпионата среди территориальных органов ведомства по многоборью кинологов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«По итогам чемпионата в первой группе победителем стала команда МВД России по Краснодарскому краю, серебро – у их коллег из Новосибирской области, на третьем месте – специалисты-кинологи Московской области. Во второй группе призовую тройку составили участники из Республики Коми, Пензенской и Тульской областей», – говорится в сообщении.
Соревнования проходили в подмосковных Сорочанах. В них участвовали 203 специалиста-кинолога – 67 команд из разных регионов России и команда Белоруссии. На протяжении пяти дней они демонстрировали умение работать в тандеме со служебной собакой.



Программа включала упражнения по поиску целевых веществ, розыску человека по запахам, защите, а также кросс со служебными животными.

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#подмосковье
#московская область
Парк Кривякино в Воскресенске занял десятое место по посещаемости в Подмосковье
23 сентября 2024, 15:03

Фото: Министерство благоустройства Московской области

С 16 по 22 сентября парк Кривякино в Воскресенске посетили 19,4 тысячи человек, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Парк вошёл в десятку самых популярных парков за прошлую неделю, заняв десятое место.

Усадьба Кривякино, расположенная в городе Воскресенске, является важным историческим объектом Московской области. Она была основана в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным и принадлежала многим известным людям, включая купца И. И. Лажечникова, отца известного русского писателя.

За долгие годы существования усадьба претерпела множество изменений, но благодаря стараниям специалистов её первоначальный облик был восстановлен. После недавнего благоустройства Кривякино сочетает в себе историческую подлинность и современный комфорт.

В парке регулярно проводятся познавательные и развлекательные мероприятия, которые пользуются популярностью среди местных жителей и гостей района.

Для посетителей в усадебном парке предусмотрены прогулочные аллеи, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

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#усадьба кривякино
#воскресенск
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Главы округов Подмосковья дали отчёт по готовности систем теплоснабжения
23 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/antos777

В Московской области реализуется масштабная работа по модернизации объектов теплоснабжения, о планах и ходе реализации программы доложили на еженедельном совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр энергетики области Сергей Воропанов и главы городских округов.
«Программа модернизации тепловых объектов рассчитана до 2029 года. Всего она включает в себя свыше 800 мероприятий на более чем 90 млрд рублей. Программа разделена на краткосрочную и долгосрочную части. Краткосрочная должна быть реализована в текущем году. Она включает модернизацию 38 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 185 км тепловых сетей. По долгосрочной программе должны быть модернизированы 386 котельных и ЦТП и 611 километров тепловых сетей», — сказал Сергей Воропанов.
Он добавил, что в рамках краткосрочной программы уже выполнен ремонт 170 километров теплосетей и 35 котельных.

«Каждый объект у нас находится на контроле», — подчеркнул Воропанов.
Он добавил, что в пяти округах зафиксировано отставание от графика: на двух объектах в Егорьевске, и по одному в Долгопрудном, Лыткарине и Одинцовском округе.

О решении проблемы с отставанием от графика доложили главы округов.

В частности, руководитель Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что задержек с подачей отопления не будет:

«Готовность котельной в посёлке Поречье сейчас составляет 8%. При этом то подводка к блочно-модульной котельной уже готова, как только она придёт 3 октября, мы начнём её монтировать и обвязывать с газовиками. До 1 ноября включим новую котельную. При этом старая котельная в рабочем состоянии, тепло подаётся. Что касается капремонта котельной ИФА РАН, где строительная готовность 5%, там мы меняем третий котёл, запустим его до 20 октября. И два других котла работают, так что тепло есть».
Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов также заверил, что срыва сроки подачи отопления не будет. Его проблемные объекты — теплосети в посёлке Новый и селе Починки.

«Никакого срыва сроков не будет, всё доделаем, в селе Починки 800 метров уже проложили. Материал приходит до 25 сентября. Подрядчик увеличит количество людей на объекте, и доделаем всё в срок, до 30 сентября. А на посёлке Новый у нас другой субподрядчик, надёжный, который уже сделал два объекта. Всё будет готово к 15 октября», — сказал Викулов.
В Лыткарине в «красную зону» по срокам попал капремонт теплосети, ведущей от котельной №1. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 16%. Глава округа Константин Кравцов заверил, что риска срыва сроков нет.

«У нас объект был включён в программу ремонта по итогам опрессовки. Это труба протяжённостью 200 метров. Все необходимые материалы находятся на объекте, людей достаточно, на этой неделе заканчиваем», — заявил он.
Низкую строительную готовность капремонта котельной в селе Узуново прокомментировал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

«Оба котла уже на площадке, один котёл из двух уже установлен. Сегодня началась обвязка котла, завтра приходит теплообменник. Даю гарантию, что всё работы будут завершены до 15 октября. Риска задержки подачи тепла нет», — сказал он.
Отмечается также, что капитальный ремонт тепловых сетей в Долгопрудном, также ведущийся с отставанием от графика, будет завершён до конца этой недели.

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#лыткарино
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Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту в ВС РФ
23 сентября 2024, 14:52

Фото: istockphoto/Zolnierek

Студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко суд в Москве оштрафовал за дискредитацию российской армии. В одном из столичных баров она плюнула в плакат, призывающий служить по контракту в Вооружённых силах РФ.
Как сообщается в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, её поступок привлёк внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации. Тем самым она совершила публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Во время судебного заседания девушка призналась, что была сильно пьяна и не отдавала отчёта в своих действиях. Сумма назначенного штрафа не уточняется. Известно, что, согласно части 1 статьи 20.3.3 КоАП, максимальное наказание для физических лиц за подобные действия предусмотрено в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

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В городском округе Реутов завершилось благоустройство 16 дворовых территорий
23 сентября 2024, 14:40

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжается реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий, которая охватывает более 600 дворов в 57 муниципалитетах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В частности, в городском округе Реутов было обновлено 16 дворов.

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на создание удобных условий для жизни и совершенствование городской инфраструктуры.

Благодаря этой инициативе жители получили обновленные проезды и тротуары, новые парковочные места и отремонтированные покрытия у входных групп. При необходимости была восстановлена разметка и проведено озеленение территории.

Желающие подать заявку на благоустройство своего двора могут обратиться в Администрацию городского округа.

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#реутов
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#дворы
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В Подмосковье проходит ежегодный учёт птиц
23 сентября 2024, 14:27

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Осенью тысячи птиц отправляются в дальние страны в поисках тепла и пищи. Перелёты птиц — это удивительное и сложное путешествие, требующее от них больших усилий и выносливости. Для людей это время года идеально подходит для наблюдения за птицами, или бердвотчинга, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Подмосковье можно увидеть как местных оседлых птиц, так и перелётных, которые останавливаются здесь на пути в тёплые края. Министерство экологии и природопользования Московской области рекомендует обратить внимание на водоёмы и прибрежные зоны, где обитает множество разных птиц.

С 5 по 6 октября пройдёт ежегодный Евразийский учёт птиц — народное наблюдение за миграцией птиц осенью. Это не только возможность насладиться видом птиц, но и помочь учёным в их исследованиях. Специалисты изучают маршруты птиц, их поведение и физиологические особенности, чтобы лучше понять механизмы миграции и сохранить биоразнообразие.

В прошлом году в Евразийском учёте птиц приняли участие 5 763 волонтёра из 62-х российских регионов, которые вместе насчитали 164 532 птицы, относящихся к 343 видам.

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#подмосковье
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В Подмосковье отремонтировали подъезды 1,6 тыс. многоквартирных домов
23 сентября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с начала года выполнили ремонт подъездов более чем 1,6 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, под контролем которого проводились работы.
«С начала года управляющие компании под контролем Минчистоты провели ремонт подъездов более чем 1,6 тыс. домов. Подъезды требуют регулярного внимания и периодического ремонта для поддержания комфортных условий и обеспечения безопасности жильцов», – рассказали в ведомстве.
Текущий ремонт включает покраску стен, восстановление или установка поручней, почтовых ящиков, замену или ремонт приборов освещения, оконных проёмов.
Поддерживать достойное состояние мест общего пользования обязаны управляющие организации, которые осматривают помещения и проводят необходимые ремонтные работы.

В министерстве напомнили, что если в подъезде возникла необходимость провести ремонт, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#минчистоты
#подъезды
#ремонт
#московская область
#подмосковье
#мкд
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«Быть активным»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 сентября
23 сентября 2024, 14:02

Фото: iStock/amgun

В деловой сфере благоприятно быть активными, но при этом спокойными. Не стоит избегать ответственных решений, заранее взвесив все «за» и «против». В вопросах любви надо быть честными перед самими собой и не упустить возможность любить и быть любимыми. В вопросах здоровья желательно не допускать умственного и нервного перенапряжения, а также физического переутомления.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 23 по 29 сентября.

Овну нужно проявить напористость и приветливость. Его лидерские качества ему помогут.

Тельцу лучше быть спокойным, сдержанным и молчаливым. Ему лучше присмотреться к тому, что происходит.

Близнецам необходимо смена впечатлений. На этой неделе им нужно заниматься разными видами деятельности.

Раку важно реализовывать то, что необходимо, чтобы его мечта стала реальностью. Плохое настроение надо исключить.

Льву нужно выходить в свет и быть на виду. Активность и организаторские способности поспособствуют популярности.

Дева может позволить себе страстность и эмоциональность. Ей благоприятно побольше отдыхать и не брать на себя чрезмерную ответственность.

Весам надо искать равновесие и гармонию. Противоречивое настроение будет мешать.

Скорпиону самоуверенность придаст сил. Он нуждается в оптимизме и хорошем настроении.

Стрельцу нужно быть остроумным и весёлым. Тактичность и умение увлекательно вести беседу пригодятся и в личной жизни, и в деловой сфере.

Козерогу надо продолжать упорно и трудолюбиво идти к своей цели, которую надо держать в секрете.

Водолей будет любопытен и любознателен. Его оригинальный взгляд и необычные идеи получат поддержку.

Рыбам необходимо преодолевать обстоятельства и не отвлекаться на небольшие раздражители.


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В Подмосковье завершают модернизацию четырёх очистных сооружений
23 сентября 2024, 13:59

Фото: iStock/tuachanwatthana

Модернизация очистных сооружений ведётся в различных округах Московской области, в настоящее время обновлено уже 15 таких объектов. О ходе работ и дальнейших планах доложил на еженедельном совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«На сегодняшний день модернизировано 15 объектов, это коснулось 350 тысяч жителей, четыре в стадии завершения — это очистные сооружения в Щёлкове, Лыткарине, Солнечногорске и коломенской деревне Зарудня, а также 20 проектов в стадии реализации — они будут выполнены в 2025-2027 годах», — сказал Антон Велиховский.
Он также подробно рассказал о проектах, которые должны быть завершены в ближайшее время, их реализация улучшит качество жизни 800 тысяч человек.

«По Щёлковским очистным сооружениям мы уже более восьми месяцев находимся в стадии пусконаладки. Росприроднадзор уже начал проверять качество сброса, замечаний нет. До конца года мы планируем завершить пусконаладочные работы и сдать объект. Лыткарино — этот объект у нас отставал, но в течении месяца мы серьёзно поработали с подрядчиком и нагнали все сроки. Из красной зоны вышли. И Коломна — небольшой объект вне зоны риска. Мы сдадим его раньше срока, в октябре уже приступим к пусконаладке», — сообщил Велиховский.
Особое внимание он уделил очистным сооружениям, расположенным в солнечногорском посёлке Осипово.

«Солнечногорск — это самый проблемный объект этого года. Идёт остывание по строительно-монтажным работам. Этот объект — рисковый по вводу в этом году. По графику у нас до 30 декабря завершение строительно-монтажных работ и следующий год — пусконаладочные работы. Но сейчас подрядчик в два раза увеличил количество работников, найден субподрячик. Всё оборудование закуплено. Так что нагоняем темп», — подчеркнул министр.
Антон Велиховский также напомнил, что в текущем году были введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения в Рузе.

«В Рузе уже всё работает, мы завершили этот долгострой, который тянутся с 2018 года», — отметил Велиховский.
Он также сообщил, что будущем году планируется модернизировать ещё 11 объектов, вся проектно-сметная документация уже подготовлена. Улучшения коснуться 178 тысяч жителей. Ещё девять проектов будет реализовано в 2026-2027 гг., охват преобразований составит 584 тысячи жителей региона.

Кроме того, в 2026 году планируется запустить пилотный проект по модернизации малых очистных сооружений, планируется обновить 135 объектов.

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#очистные сооружения
#московская область
#подмосковье
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В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян
Депутат Никитин: справедливая пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
23 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Московской областной думы Анатолий Никитин считает, что справедливая пенсия для неработающих россиян должна составлять около 40% от средней зарплаты. При таком расчете пенсионеры Чукотки могли бы получать около 75 тысяч рублей, а москвичи — около 62,5 тысяч рублей.
Минимальный размер пенсии по России, по мнению Никитина, должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей. После вычета коммунальных платежей пенсионеры должны получать на руки около 27-29 тысяч рублей. Депутат утверждает, что на эти деньги можно купить продукты питания, включая фрукты и овощи, медикаменты, сезонную одежду и подарки для семьи.
«Разбег размера выплачиваемых пенсий по странам мира очень велик: в некоторых странах эта сумма достигает 130 тыс. рублей и более, в других пенсии не начисляются вообще. В среднем пенсия составляет в пересчете на российский рубль порядка 50-60 тыс. рублей», — отметил Никитин в беседе с «Газетой. Ru».

По словам депутата, россияне тратят на основные продукты питания около 40% своей пенсии, в то время как пенсионеры стран ЕС — около 20%. Это объясняет более высокую социальную и потребительскую активность европейских пенсионеров: они могут путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.

Никитин считает, что пенсия в 40% от средней зарплаты является необходимым уровнем, который пенсионеры заслужили за годы работы и вклад в развитие экономики.

Напомним, по данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тысяч рублей, а у неработающих — 23,4 тысяч рублей.

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