В Мавейкове сотая собака прошла лечение в рамках программы ОСВВ

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В деревне Мавейково в пункте временного содержания животных 100 собак прошли ветеринарное обслуживание в рамках программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). После завершения всех процедур животные вернутся в свои прежние места обитания, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова