Рубио: на встрече с Путиным Трамп решит, возможен ли мир на Украине

14 августа 2025, 17:19

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп хочет понять, возможно ли достигнуть мира на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.





К тому же Рубио отметил, что для урегулирования конфликта на Украине стране необходимо обеспечить гарантии безопасности, а также решить вопрос по территориальным претензиям.





«Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения», — заявил Рубио.