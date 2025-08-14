Рубио: на встрече с Путиным Трамп решит, возможен ли мир на Украине
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп хочет понять, возможно ли достигнуть мира на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
К тому же Рубио отметил, что для урегулирования конфликта на Украине стране необходимо обеспечить гарантии безопасности, а также решить вопрос по территориальным претензиям.
«Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения», — заявил Рубио.
Госсекретарь отметил, что в первую очередь Трамп на переговорах с Путиным хочет добиться введения режима прекращения огня на Украине.