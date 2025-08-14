Трамп: вероятность неудачного исхода переговоров с Путиным на Аляске — 25%

14 августа 2025, 17:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность неудачного исхода переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. По мнению американского главы, она составляет 25%.





В эфире Fox News Radio Трамп отметил, в случае неудачного исхода США прибегнут к новым антироссийским санкциям. По словам президента, они будут очень серьезными.





«Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной», — сказал Трамп.