Трамп: вероятность неудачного исхода переговоров с Путиным на Аляске — 25%
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность неудачного исхода переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. По мнению американского главы, она составляет 25%.
В эфире Fox News Radio Трамп отметил, в случае неудачного исхода США прибегнут к новым антироссийским санкциям. По словам президента, они будут очень серьезными.
«Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной», — сказал Трамп.
Ранее президент отмечал, что не уверен в достижении немедленного прекращения огня на Украине после переговоров с Путиным. При этом главной же целью Трампа является полное урегулирование конфликта.