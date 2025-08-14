Стало известно, о чём могут договориться Путин и Трамп на Аляске

14 августа 2025, 15:48

Депутат Журавлев: Путин и Трамп не подпишут серьезных документов на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не подпишут серьёзных документов в рамках встречи на Аляске. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.





Напомним, уже в эту пятницу, 15 августа, состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске.





«Конечно, какие-то наработки позиций есть, но уверен, что переговоры эти — лишь предварительные: прощупать соперника, определить его приоритеты. Никаких серьезных документов на военной базе в Анкоридже подписано не будет», — сказал Журавлёв «Газете.Ru».

«Любой компромисс — это когда всё всех не устраивает. По-другому быть не может. Любая договоренность, достигнутая на Аляске, приведет к тому, что все будут недовольны. Позиция Путина понятна — всё в рамках Конституции России и принятых законов. Позиция Владимира Зеленского — не хочу, не буду, не буду и не хочу», — отметил эксперт.