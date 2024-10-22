В жилом комплексе «Пригород Лесное» проводятся мастер-классы по рукоделию

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Организация клубов по интересам в подмосковных жилых комплексах стала успешной практикой благодаря поддержке «Самолет Комьюнити», где талантливые мастера рукоделия знакомят соседей со своим творчеством и регулярно проводят мастер-классы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В октябре провели уже восемь мастер-классов. Жители комплекса создавали свечи и игрушки, занимались оригами и другими интересными видами творчества. В ближайшее время состоятся мастер-классы по плетению макраме, изготовлению фигурок из синельной проволоки и лепке из пластилина.
Жилой комплекс «Пригород Лесное» — это крупнейший проект группы «Самолет» в Московском регионе. Квартал расположен в Ленинском городском округе Подмосковья, в семи километрах от МКАД и окружён крупными лесничествами.
На территории ЖК построены пять детских садов на 1800 мест и две школы на 2200 учеников. Кроме того, сейчас ведётся строительство двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.
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Жилой комплекс «Пригород Лесное» — это крупнейший проект группы «Самолет» в Московском регионе. Квартал расположен в Ленинском городском округе Подмосковья, в семи километрах от МКАД и окружён крупными лесничествами.
На территории ЖК построены пять детских садов на 1800 мест и две школы на 2200 учеников. Кроме того, сейчас ведётся строительство двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.
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Дайана Хусинова