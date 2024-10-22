Преподаватели из Подольска выиграли в чемпионате по перспективным технологиям

Преподаватели Подольского колледжа (фото: Министерство образования Московской области)
Преподаватели Подольского колледжа им. А. В. Никулина, представляя сборную команду «Группы Астра», ведущего разработчика российского инфраструктурного программного обеспечения, стали победителями международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024, сообщает Министерство образования Московской области.
В учебном центре компании «ИнфоТеКС» прошёл международный чемпионат по кибербезопасности среди стран БРИКС+. Участники соревновались с лучшими командами из Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и ЮАР.
Российский флаг защищали Денис Ильин и Никита Зосимов. В течение трёх соревновательных дней участники создавали сетевую инфраструктуру предприятия на основе российских операционных систем и средств виртуализации, включая Astra Linux и ПК СВ «Брест», и защищали её с использованием отечественных средств защиты информации (СЗИ). Также они проводили аудит информационных систем и анализ киберинцидентов.
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Российский флаг защищали Денис Ильин и Никита Зосимов. В течение трёх соревновательных дней участники создавали сетевую инфраструктуру предприятия на основе российских операционных систем и средств виртуализации, включая Astra Linux и ПК СВ «Брест», и защищали её с использованием отечественных средств защиты информации (СЗИ). Также они проводили аудит информационных систем и анализ киберинцидентов.
Читайте также:«Если честно, это были сложнейшие дни. Конкуренция была тяжелой, команды-соперники — лучшие специалисты в своих странах. Мы долго готовились к этому чемпионату, нам помог и опыт работы в сфере образования Подмосковья, и знания инфраструктурного программного обеспечения, ну и, конечно же, прямое взаимодействие с коллегами из "Группы Астра": мы огромным коллективом, как единый организм, работали над одной непростой задачей — стать лучшими», — отметили педагоги.
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Дайана Хусинова