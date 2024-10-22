Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Преподаватели из Подольска выиграли в чемпионате по перспективным технологиям

Преподаватели из Подольска выиграли в чемпионате по перспективным технологиям

22 октября 2024, 12:47
Преподаватели Подольского колледжа (фото: Министерство образования Московской области)

Преподаватели Подольского колледжа (фото: Министерство образования Московской области)

Оригинал
Преподаватели Подольского колледжа им. А. В. Никулина, представляя сборную команду «Группы Астра», ведущего разработчика российского инфраструктурного программного обеспечения, стали победителями международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024, сообщает Министерство образования Московской области.
В учебном центре компании «ИнфоТеКС» прошёл международный чемпионат по кибербезопасности среди стран БРИКС+. Участники соревновались с лучшими командами из Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и ЮАР.

Российский флаг защищали Денис Ильин и Никита Зосимов. В течение трёх соревновательных дней участники создавали сетевую инфраструктуру предприятия на основе российских операционных систем и средств виртуализации, включая Astra Linux и ПК СВ «Брест», и защищали её с использованием отечественных средств защиты информации (СЗИ). Также они проводили аудит информационных систем и анализ киберинцидентов.



«Если честно, это были сложнейшие дни. Конкуренция была тяжелой, команды-соперники — лучшие специалисты в своих странах. Мы долго готовились к этому чемпионату, нам помог и опыт работы в сфере образования Подмосковья, и знания инфраструктурного программного обеспечения, ну и, конечно же, прямое взаимодействие с коллегами из "Группы Астра": мы огромным коллективом, как единый организм, работали над одной непростой задачей — стать лучшими», — отметили педагоги.
Читайте также:

Свыше шести тысяч врачей из Подмосковья приняли участие в акции «За достойный труд»

В Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем» о коллекциях музеев города

На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
#флаг
#педагоги
#чемпионат
#подольск
#соревнования
В Дубне продолжается ремонт в центре дополнительного образования «Дружба»
22 октября 2024, 12:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В подмосковном городе Дубна продолжаются ремонтные работы в центре дополнительного образования для детей «Дружба», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на строительной площадке работают 30 человек и 3 единицы техники. Завершив демонтаж и кровельные работы, рабочие приступили к отделке фасадов, монтажу откосов и перегородок, прокладке инженерных сетей и устройству полов. Строительный мусор вывозится с объекта.

Площадь здания, построенного в 1961 году, составляет 2600 квадратных метров.

В рамках капитального ремонта планируется обновить фасады, кровлю и внутреннюю отделку, заменить оконные блоки и проложить новые инженерные коммуникации. После завершения работ помещения будут оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью.

В детском центре творчества создадут условия для развития творческих способностей и музыкального образования детей. Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета Московской области.

Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

Читайте также:

Кондитерская фабрика «Машины сладости» открыла линию производства

Более 800 домов расселено по программе реновации в Москве

Строительная готовность поликлиники в Лосино-Петровском превысила 60%
#строительство
#ремонт
#капитальный ремонт
#строительный образование
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне столкнулись с массовыми отказами в обмене старых долларов за рубежом
В АТОР предупредили россиян о проблемах с обменом старых долларов за границей
22 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/Pineapple Studio

Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме старых долларов в иностранных банках и пунктах обмена валют. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Доллары нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и иных популярных среди россиян направлениях. Уточняется, что американская валюта должна быть без пятен, потертостей и посторонних надписей.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, никаких объявлений о проблемах с приемом наличных не делали Минфин США и Федрезерв. Он также добавил, что доллары старого образца из оборота не отзывали. Мурадян заключил, что данная проблема является «больной темой».

Читайте также:

В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

Россиянам раскрыли, как грамотно спланировать свой отпуск

Эксперт «МТС Travel» назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
#сша
#валюта
#ограничения
#атор
#минфин
#доллар
#туризм
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владельцы водных объектов и водопользователи Подмосковья теперь могут отчитаться онлайн
22 октября 2024, 11:47

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

На региональном портале появилась новая онлайн-услуга для владельцев водных объектов и водопользователей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Портал госуслуг Подмосковья постоянно дополняется услугами и сервисами. Теперь новые возможности открылись для водопользователей региона. Так, сейчас можно передать сведения, полученные в результате учета объема забора, сброса воды и качества сточных вод, в электронном виде. Ранее для этого приходилось обращаться в ведомство лично», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Прием в электронной форме отчетности от водопользователей» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

При оформлении заявки необходимо заполнить поля электронной формы и прикрепить протокол химического анализа воды. После отправки отчёта в личный кабинет придёт автоматическое уведомление о поступлении информации в ведомство и копия сформированного отчёта.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

Читайте также:

Жители Подмосковья примут участие во Всероссийском экодиктанте

Искусственный интеллект устранил более пяти тысяч торговых нарушений с начала осени

Более 1,1 тыс. памятников промыли в Москве перед зимой
#портал
#жители
#приём
#министр
#надежда куртяник
#онлайн
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса
22 октября 2024, 11:29

Фото: iStock/thitiwat tapingkae

Производить керамические кирпичи из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили ученые ДГТУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Buildings.
Количество техногенных отходов ежегодно увеличивается. Уточняется, что к техногенным отходам относятся угольные терриконы — это искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, которые были извлечены при подземной разработке месторождений угля.

Согласно информации ученых, из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи. Использование этих техногенных отходов снизит стоимость производства строительных материалов. В будущем ученые намерены разработать технологии производства керамических кирпичей.

Читайте также:

На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля

В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов

В Москве 13 домов оформили в ярких цветах по программе капремонта
#ученые
#строительство
#технологии
#станции
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские подлодки признали лучшими в мире
TNI назвал российские подлодки «Кондор» и «Ясень» лучшими субмаринами в мире
22 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Alexyz3d

Подводные лодки ВМС России проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» назвали лучшими в мире, следует из рейтинга субмарин за 2024 год, составленный американским журналом The National Interest. Эксперты разместили их на первом и втором месте в топе, следом за ними идет британская «Astute», а затем американские «Seawolf» и «Virgigna».
«(Подлодки «Кондор» — прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — указано в публикации.
Авторы подчеркивают, что «Кондор» оправдывает свою высокую стоимость большой глубиной погружения и способностью выдерживать удары вражеских торпед.
«Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию», — поясняет автор.
Также отмечаются и субмарины «Ясень», в классификации НАТО — «Северодвинск». Основной особенностью называют их универсальность, так как эти многоцелевые подлодки способны нести самые разные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности «Циркон».

Читайте также:

Российские танки вошли в пятерку лучших боевых машин мира 2024 года

Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО

Названо российское оружие, внушающее страх ВСУ
#скорость
#оружие
#вооружения
#ракеты
#корабль
#судно
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Убить паутинного клеща»: Садовод рассказала, что важно сделать с огородом перед зимой
Садовод Ганичкина о подготовке огорода к зиме: нужна сухая подкормка и дезинфекция
22 октября 2024, 11:14

Фото: iStock/SbytovaMN

Осенью не только профессиональные аграрии, но и дачники собирают урожай. И очень важно правильно распорядиться результатом тяжелого и кропотливого труда, чтобы многомесячные усилия не пропали даром, а на столе до следующего урожая всегда были собственные овощи, фрукты и ягоды.
Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках. Однако огородникам нужно выполнить три важные пункта, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым.

  1. Если вы не провели сырую мокрую подкормку (в воде разводятся удобрения и подкармливаются), то сейчас ее уже делать нельзя. Нужно сделать сухую. Купить в магазине удобрение и разбросать около деревьев, ягодных кустарников, полить.
  2. Привести в порядок теплицу: все продезинфицировать, убить паутинного клеща, сжечь ботву в бочке железной, промыть теплицу полностью и оставить до весны, чтобы там уже высадить здоровую рассаду.
  3. В конце октября-начале ноября посейте морковь, свеклу и зелень (петрушку, сельдерей, укроп).
Октябрина Ганичкина также рассказала о том, как нужно хранить собранный урожай, чтобы он не испортился.

«Лук и чеснок можно хранить только в тепле при температуре 17-18 градусов, в корзине или бумажных пакетах. Капусту при температуре -1, 2 градуса. Морковь и все корнеплоды мы должны пересыпать песочком, потому что эти культуры очень испаряют воду. Кабачки, патиссоны хранить в температуре 10 градусов. Яблоки лучше хранить в ящичках, чтобы они друг друга не касались. Помидоры ни в кое случае не держать в холодильнике, им нужна комнатная температура», — поделилась эксперт.

Читайте также:

Испанские слизни в Подмосковье: чем опасны, как бороться, советы экспертов

Озвучено главное отличие борщевика от других растений

Октябрина Ганичкина рассказала, как вырастить сакуру на дачном участке
#яблоки
#эксперт
#урожай
#удобрения
#советы
#температура
#лук
#садовод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи участников СВО могут получить психологическую помощь в специальном чат-боте
22 октября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества»

С июля 2024 года начал свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества, предоставляющий медико-психологическую поддержку семьям и участникам СВО, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества».
Чат функционирует ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. В нем трудится команда квалифицированных психологов, которые предоставляют бесплатные консультации по различным тревожным вопросам.

Общение в чате происходит анонимно, без необходимости предоставления личной информации. Обратиться за помощью может любой желающий, независимо от региона проживания.

Руководитель КСВО Юлия Белехова отметила, что помощь должна быть быстрой и своевременной. В связи с растущим спросом чат теперь доступен и в выходные дни, обеспечивая круглосуточную поддержку для всех нуждающихся. Особенно важно, что анонимность запроса способствует увеличению потребности в индивидуальной помощи.

«Мы видим, что цифровой формат психологической помощи оказался востребован. В ближайшей перспективе медицинские психологи проекта будут индивидуально сопровождать сложные случаи, требующие особого внимания и наблюдения за состоянием человека в динамике», — сообщил координатор Чата Комитета семей воинов Отечества, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
За первые два месяца работы чат обработал более 400 обращений, и уже более 6800 человек стали его пользователями.

Читайте также:

Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей

Подмосковный чат-бот проконсультировал более 5 тысяч таксистов

Подмосковный чат-бот Денис с начала года собрал 160 тыс. жалоб на здоровье
#помощь
#чат
#психологическая поддержка
#психологическая помощь
#семьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья примут участие во Всероссийском экодиктанте
22 октября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Petmal

Всероссийский экологический диктант при поддержке Совета Федерации состоится в период с 25 ноября по 8 декабря. Как отметили в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, мероприятие — крупнейший просветительский проект РФ в деле по защите природы.
В прошлом году его провели во всех субъектах нашей страны, а также в 182 странах за рубежом. Участие приняли свыше пяти миллионов человек. Включая интернет-портал, задействовали более 3400 офлайн-площадок.

Ранее сообщалось, что до 1 ноября в Подмосковье можно подать заявку на участие в фестивале «Голоса сердец». Возрастной ценз до 30 лет. Программа состоит из шести номинаций.

Читайте также:

На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля

Кондитерская фабрика «Машины сладости» открыла линию производства

Искусственный интеллект устранил более пяти тысяч торговых нарушений с начала осени
#россия
#россияне
#новости подмосковья
#диктант
#экология
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля
Ефимов: на станции «Крымская» метро Москвы начали строительство платформы
22 октября 2024, 10:33

Фото: iStock/JoyNik

На будущей станции «Крымская» Троицкой линии метро сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, передает пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам Ефимова, в настоящее время завершается разработка грунта котлована, а на ряде участков уже началась обратная засыпка. Уточняется, что на будущей станции «Крымская» будет два наземных вестибюля.

В процессе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты осуществят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров. Согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина, в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.

Читайте также:

В жилом комплексе «Пригород Лесное» проводятся мастер-классы по рукоделию

Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть

В Москве 13 домов оформили в ярких цветах по программе капремонта
#мцк
#специалисты
#разработка
#станции
#метро
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате