Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Генерал-майор Апти Алаудинов осудил действия чеченца, который заехал на пляж Мариуполя на машине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, плохие люди есть среди представителей любой национальности, но поведение отдельных граждан зачастую приводит к обвинениям в адрес целых наций. Командир «Ахмата» отметил, что подобное поведение не соответствует концепции первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике лидера республики Рамзана Кадырова.
Алаудинов выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.
Напомним, инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни вместе со своей семьей заехал прямо на пляж на внедорожнике. Отдыхающие возмутились и попросили мужчину убрать автомобиль, но начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать.
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Алаудинов выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.
Напомним, инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни вместе со своей семьей заехал прямо на пляж на внедорожнике. Отдыхающие возмутились и попросили мужчину убрать автомобиль, но начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать.
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Екатерина Коршунова