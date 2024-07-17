BFMTV: автомобиль въехал в террасу кафе в Париже, три человека пострадали

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В Париже неизвестный за рулем автомобиля въехал в террасу кафе, три человека серьезно пострадали. Об это со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал BFMTV. Полиции удалось поймать пассажира, который оказался пьян, но сам водитель сбежал с места аварии, говорится в сообщении.
По данным телеканала, ЧП произошло в 20-м округе Парижа на проспекте Пер-Лашез примерно в 19:30 (20:30 мск). У задержанного пассажира в крови нашли следы наркотиков и алкоголя, пишут в статье.
Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
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Данил Пономарев