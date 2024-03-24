Командир МКС Кононенко с орбиты выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

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Командир МКС Олег Кононенко с орбиты от имени всего экипажа станции выразил соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что все космонавты на станции следят за происходящими событиями. Они знают, как россияне помогали друг другу во время теракта и проявляли настоящий героизм.
Кононенко убеждён, что общая трагедия ещё больше сплотит граждан России перед внешними угрозами.
Он категорически осудил действия террористов, которые совершили это ужасное преступление против мирного населения.
Командир МКС выразил слова поддержки и соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он подчеркнул, что весь экипаж станции разделяет эту боль и скорбит вместе со страной.
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Кононенко убеждён, что общая трагедия ещё больше сплотит граждан России перед внешними угрозами.
Командир МКС выразил слова поддержки и соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он подчеркнул, что весь экипаж станции разделяет эту боль и скорбит вместе со страной.
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Анастасия Чинкова