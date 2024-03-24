В день общенациональной скорби по всей стране организовали стихийные мемориалы

Фото: iStock/DmyTo
24 марта в России объявлено днём общенациональной скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
О последних новостях, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле», расскажет редакция «Радио 1».
В 20:00 22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Все билеты в огромный зал, который вмещает 6200 зрителей, были распроданы. Как только люди расселись по своим местам, в зал ворвались вооружённые террористы и начали расстреливать всех без разбора. Как сообщил владелец «Крокуса» Араз Агаларов, тех, кого боевики не застрелили, они планировали сжечь заживо, поэтому облили зал бензином и керосином.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
По последним официальным данным, в теракте погибли 133 человека, 154 получили ранения разной степени тяжести.
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам днём 23 марта. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе», а также пообещал, что все причастные к этой трагедии понесут наказание.
24 марта российский лидер объявил днём общенациональной скорби.
В крупных городах РФ отменили спортивных и культурные мероприятия, над зданиями министерств и ведомств приспустили государственные флаги, телеканалы убрали из эфиров развлекательные программы.
По всей стране люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к организованным волонтёрами стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Самый массовый, разумеется, появился у разрушенной концертной площадки в подмосковном Красногорске. Там со вчерашнего дня дежурят волонтёры. Всем, кто пришёл почтить память жертв страшного теракта, раздают сушки, воду и горячий чай.
Фото: iStock/irisphoto2
Стихийные мемориалы появились и у дверей российских посольств как в дружественных странах, так и в тех, где выражать поддержку России обычно не принято. Страшная трагедия заставила людей во всем мире проникнуться сочувствием к жертвам теракта в «Крокусе».
Слова соболезнований и поддержки жертвам теракта и их близким выразили практически все, включая глав стран НАТО и Евросоюза. Страшную трагедию осудили и в американском Белом доме.
Информационными табличками с надписью «22.03.2024 Скорбим» усеяны все улицы столицы, а также других крупных российских городов.
Фото: Радио 1
Вчера вечером задержанных в Брянской области четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет.
С самого утра силовики оцепляют территорию вокруг Басманного суда Москвы. Сегодня следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.
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Теракт
Фото: Пресс-служба Подмосковья
По последним официальным данным, в теракте погибли 133 человека, 154 получили ранения разной степени тяжести.
24 марта объявили днём общенациональной скорби
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам днём 23 марта. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе», а также пообещал, что все причастные к этой трагедии понесут наказание.
24 марта российский лидер объявил днём общенациональной скорби.
В крупных городах РФ отменили спортивных и культурные мероприятия, над зданиями министерств и ведомств приспустили государственные флаги, телеканалы убрали из эфиров развлекательные программы.
Стихийные мемориалы
По всей стране люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к организованным волонтёрами стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Самый массовый, разумеется, появился у разрушенной концертной площадки в подмосковном Красногорске. Там со вчерашнего дня дежурят волонтёры. Всем, кто пришёл почтить память жертв страшного теракта, раздают сушки, воду и горячий чай.
Фото: iStock/irisphoto2
Стихийные мемориалы появились и у дверей российских посольств как в дружественных странах, так и в тех, где выражать поддержку России обычно не принято. Страшная трагедия заставила людей во всем мире проникнуться сочувствием к жертвам теракта в «Крокусе».
Скорбим
Слова соболезнований и поддержки жертвам теракта и их близким выразили практически все, включая глав стран НАТО и Евросоюза. Страшную трагедию осудили и в американском Белом доме.
Информационными табличками с надписью «22.03.2024 Скорбим» усеяны все улицы столицы, а также других крупных российских городов.
Фото: Радио 1
Суд над террористами
Вчера вечером задержанных в Брянской области четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет.
С самого утра силовики оцепляют территорию вокруг Басманного суда Москвы. Сегодня следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.
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Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
Евгения Парфентьева