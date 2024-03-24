Акция солидарности с пострадавшими в теракте состоится около «Крокуса»

Видео: Пресс-служба губернатора Московской области
Акция солидарности с пострадавшими в результате теракта состоится у народного мемориала около «Крокус Сити Холла» в воскресенье в 20:00. Об этом сообщили в администрации Красногорска.
Отмечается, что акция также будет проходить у мемориального комплекса на Красной горке.
Волонтёры «Молодой гвардии Единой России» выложат картину из 10 тысяч свечей в память о погибших при теракте 22 марта.
В настоящее время у мемориала около концертного зала собрались сотни людей. Они выстроились в длинную очередь и, несмотря на дождь и ветер, возлагают цветы, ставят свечи и несут игрушки к стихийному мемориалу.
Также в Красногорск прибыли представили различных дипмиссий в Москве, общественники, чиновники и артисты. Они возложили цветы в память о жертвах чудовищного расстрела мирных граждан.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
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Волонтёры «Молодой гвардии Единой России» выложат картину из 10 тысяч свечей в память о погибших при теракте 22 марта.
Также в Красногорск прибыли представили различных дипмиссий в Москве, общественники, чиновники и артисты. Они возложили цветы в память о жертвах чудовищного расстрела мирных граждан.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
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Анастасия Чинкова