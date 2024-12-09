Командир рассказал о ситуации в ЧВК «Вагнер» после авиакатастрофы с Пригожиным

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Вагнеровец Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о ситуации после авиакатастрофы с основателем ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным. Он отметил, что никто не проводил совета командиров. Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, смерть Пригожина стала шоковым известием практически для всех. Ратибор подчеркнул, что обсуждаемый совет командиров ЧВК является мифом.
В ЧВК «Вагнер» всегда главенствовало единоначалие, добавил он. Проводились совещания, на которых ставили задачи каждому командиру подразделения на предстоящие боевые действия, заключил Ратибор.
Напомним, самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа прошлого года. Выжить никому из находившихся на борту воздушного судна не удалось.
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В ЧВК «Вагнер» всегда главенствовало единоначалие, добавил он. Проводились совещания, на которых ставили задачи каждому командиру подразделения на предстоящие боевые действия, заключил Ратибор.
Напомним, самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа прошлого года. Выжить никому из находившихся на борту воздушного судна не удалось.
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Екатерина Коршунова