За убийство Евсюкова на украинских сайтах предлагали 21 тыс. долларов

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За убийство начальника колонии в Еленовке Сергея Евсюка, который погиб при взрыве автомобиля в Донецке, на украинских сайтах предлагали крупное вознаграждение, пишет Mash.
По данным издания, за голову Евсюкова на украинских сайтах предлагали заплатить 21 тысячу долларов. 9 декабря его автомобиль взорвали. Евсюков погиб, его жене оторвало ногу. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.
Предполагается, что взрывное устройство заложили под днищем Toyota Land Cruiser. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На Украине против Евсюкова и его заместителя заведено уголовное дело. Их обвинили в гибели военнопленных ВСУ с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке были нанесены удары американскими Himars. 50 украинских военнопленных погибли, ещё 73 получили ранения.
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Элина Позднякова