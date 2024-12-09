В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что под стражу заключили экс-сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгения Никитенко, учредителя ООО "Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергея Кузьменко и гендиректора компании Дениса Давыдова, а также представителя автоконцерна SkodaOctavia Елену Яковлеву.
Согласно информации агентства, Никитенко и Давыдов получили по семь лет, Елена Яковлева — шесть лет колонии общего режима.
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