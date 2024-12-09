В Подмосковье установили третью платформу контроля качества воды

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московской области продолжают развивать систему контроля качества поверхностных вод. Мособлэкомониторингу передана третья платформа «Буян», которая установлена на реке Клязьма у Щёлковских очистных сооружений. Недавно там завершили модернизацию, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Передача состоялась в рамках договора с некоммерческим фондом «Без рек как без рук». Платформа будет контролировать качество воды в Клязьме после сброса коммунальным предприятием очищенных сточных вод. Теперь в системе экомониторинга водных объектов Подмосковья действуют уже три «Буяна». Ранее их установили в русле Москвы-реки в черте Звенигорода и на Кореневском карьере у деревни Красково в Люберцах», – отметили в министерстве.Платформа «Буян» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества поверхностных вод. Конструкция буя позволяет одновременно разместить несколько датчиков разного типа.
Установленные в Подмосковье «Буяны» анализируют качество воды по таким критериям, как водородный показатель, химическое потребление кислорода, нитраты воды, растворённый кислород воды, температура и мутность.
Полученная информация в тестовом режиме поступает в Экомониторинг Московской области.
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Лора Луганская