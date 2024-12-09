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В Подмосковье установили третью платформу контроля качества воды

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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В Московской области продолжают развивать систему контроля качества поверхностных вод. Мособлэкомониторингу передана третья платформа «Буян», которая установлена на реке Клязьма у Щёлковских очистных сооружений. Недавно там завершили модернизацию, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Передача состоялась в рамках договора с некоммерческим фондом «Без рек как без рук». Платформа будет контролировать качество воды в Клязьме после сброса коммунальным предприятием очищенных сточных вод. Теперь в системе экомониторинга водных объектов Подмосковья действуют уже три «Буяна». Ранее их установили в русле Москвы-реки в черте Звенигорода и на Кореневском карьере у деревни Красково в Люберцах», – отметили в министерстве.
Платформа «Буян» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества поверхностных вод. Конструкция буя позволяет одновременно разместить несколько датчиков разного типа.



Установленные в Подмосковье «Буяны» анализируют качество воды по таким критериям, как водородный показатель, химическое потребление кислорода, нитраты воды, растворённый кислород воды, температура и мутность.

Полученная информация в тестовом режиме поступает в Экомониторинг Московской области.

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#минэкологии мо
#экология
#вода
#подмосковье
#московская область
Арестован замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Гранин
09 декабря 2024, 13:42

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Силовики арестовали замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Гранин по подозрению в растрате бюджетных средств при строительстве линии обороны на границе с Украиной, пишет Mash.
По данным издания, Гранина обвиняют в растрате 174 млн при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Именно это уголовное дело стало одной из основных причин быстрой отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Гранину предъявляют обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он дважды выплатит 174 млн рублей за уже выполненные по бумагам работы.

Ранее Mash писал, что Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. По данным канала, отставка экс-главы региона была внезапной. Отмечается, что ни Смирнов, ни представители его аппарата до последнего не знали о предстоящих кадровых перестановках.

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#дело
#уголовное дело
#обвинение
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В Петербурге воспитанники детского сада избили мальчика
В МВД Петербурга сообщили об избиении мальчика воспитанниками детского сада
09 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/vesmil

Шестилетний мальчик получил переломы и ушиб после того, как его избили сверстники в детском саду на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.
О том, что мальчика избили другие дети, рассказала мать пострадавшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Информация о травмировании ребёнка поступила в полицию Невского района в минувшую пятницу от медработника детсада. Позже уже в больнице установили — у мальчика переломы и ушиб.

По факту инцидента проводится проверка, заключили в МВД.

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#дети
#мвд
#инцидент
#санкт-петербург
#детский сад
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В Московской области в этом году возбудили более 900 уголовных дел о коррупции
09 декабря 2024, 13:26

Фото: iStock / Oksana Kalinina

В Подмосковье с начала 2024 года возбудили 919 уголовных дел коррупционной направленности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Подмосковные следователи возбудили в этом году 919 уголовных дел этой категории. В производстве находилось 1175 дел, 493 из них уже окончено. Среди направленных в суд дел о коррупции преобладают дача (309) и получение (122) взяток, посредничество во взяточничестве (31). К уголовной ответственности по этим делам привлечены 535 лиц», – говорится в сообщении.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

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#ск рф
#следственный комитет
#следствие
#уголовное дело
#коррупция
#подмосковье
#московская область
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В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ
Фигуранты дела о хищении при закупке машин для ГАИ получили до 7,5 года колонии
09 декабря 2024, 12:36

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что под стражу заключили экс-сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгения Никитенко, учредителя ООО "Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергея Кузьменко и гендиректора компании Дениса Давыдова, а также представителя автоконцерна SkodaOctavia Елену Яковлеву.

Согласно информации агентства, Никитенко и Давыдов получили по семь лет, Елена Яковлева — шесть лет колонии общего режима.

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#мвд
#движение
#имущество
#компании
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Жительница Ленобласти сообщила о совратившем её 13-летнюю дочь тренере по танцам
09 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/SB Arts Media

Жительница Выборгского района Ленинградской области рассказала, что её 13-летнюю дочь совратил в детском лагере 25-летний тренер по танцам.
Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина отправила свою дочь отдыхать с детской хип-хоп-командой.

Домой школьница вернулась подавленной. Кроме того, по словам родительницы, девочка стала чаще задерживаться на репетициях.

В какой-то из дней мать увидела по видеокамере, что её дочь подошла к подъезду с подружками и тренером — тот целовал и обнимал подростка. Позже девочка созналась: всё началось в лагере.

По её словам, тренер целовался с ней и трогал за интимные места, когда они оставались одни вдвоём.

Узнав обо всём, родители отобрали телефон у дочери и запретили ей посещать тренировки. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.

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#полиция
#тренер
#родители
#telegram
#школьница
#санкт-петербург
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Очевидица раскрыла новые подробности взрыва автомобиля в центре Донецка
Очевидица рассказала о помощи пострадавшим при взрыве внедорожника в Донецке
09 декабря 2024, 12:26

Фото: istockphoto/ELizabethHoffmann

В центре Донецка произошел инцидент с взрывом внедорожника, в результате которого несколько человек получили травмы. Об этом информирует РИА Новости.
Очевидцы немедленно отреагировали на случившееся и начали оказывать первую помощь пострадавшим. Одной из свидетелей происшествия стала Вера, которая рассказала, как ей удалось найти бинты в ближайшем магазине и оказать помощь пострадавшим.

«Чем могла — помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши"», — поделилась она.

Кроме того, очевидцы принесли пострадавшим теплые вещи и помогли им дождаться приезда скорой помощи. На место происшествия вскоре прибыли экстренные службы для оказания медицинской помощи и расследования причин взрыва.

По данным Telegram-канала Shot, при взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник колонии в Еленовке в ДНР Сергей Евсюков.

В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший
В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший

Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.

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#автомобиль
#днр
#взрыв
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За убийство Евсюкова на украинских сайтах предлагали 21 тыс. долларов
09 декабря 2024, 12:21

Фото: iStock/Motortion

За убийство начальника колонии в Еленовке Сергея Евсюка, который погиб при взрыве автомобиля в Донецке, на украинских сайтах предлагали крупное вознаграждение, пишет Mash.
По данным издания, за голову Евсюкова на украинских сайтах предлагали заплатить 21 тысячу долларов. 9 декабря его автомобиль взорвали. Евсюков погиб, его жене оторвало ногу. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.

Предполагается, что взрывное устройство заложили под днищем Toyota Land Cruiser. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На Украине против Евсюкова и его заместителя заведено уголовное дело. Их обвинили в гибели военнопленных ВСУ с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке были нанесены удары американскими Himars. 50 украинских военнопленных погибли, ещё 73 получили ранения.

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
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Раскрыты подробности работы накрытой ФСБ мошеннической сети колл-центров
RT: СБУ покрывала международные мошеннические колл-центры
09 декабря 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Diy13

Телефонных мошенников, задержанных ФСБ, покрывала Служба безопасности Украины (СБУ), передает RT. Журналисты выяснили, что украинские силовики скрывали целую международную сеть колл-центров.
По словам задержанного руководителя отделения на Украине Якова Кесельмана, один из организаторов обратился к представителю СБУ, чтобы «закрыть» вопрос со стороны шведских журналистов.

«Он заплатил $1 млн конкретно за закрытие вопроса... Артёму Шиле, который работал в СБУ. И с этого же момента он начал оплачивать пеню... За эти 17 офисов... ежемесячную оплату», — пояснил Кесельман.

Ранее сообщалось, что ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

Перед этим стало известно, что ФСБ раскрыла новые факты о геноциде в отношении граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.

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В Турции разбился военный вертолет
TRT Haber: в Турции разбился военный вертолет
09 декабря 2024, 12:14

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет турецких вооруженных сил разбился в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Согласно предварительной информации, погибли четыре человека. Воздушное судно упало рядом с АЗС.

В район происшествия направлены пожарные команды. По данным телеканала, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте.

Отмечается, что на борту могли быть пять человек.

Ранее сообщалось, что в Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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