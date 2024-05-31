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Командир упавшего под Иваново Ил-76 получил звание Героя России посмертно

«Красная звезда»: командиру Ил-76 Свешникову присвоили Героя России посмертно
31 мая 2024, 10:10
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Командиру военно-транспортного самолета Ил-76, который в марте текущего года потерпел крушение в Ивановской области, присвоено звание Героя России посмертно. Об этом в интервью журналистам «Красной звезды» сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.


«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», – сказал Бенедиктов.

Летчик смог отвести горящее воздушное судно от населенного пункта. По информации Минобороны России, во время взлета у самолета загорелся двигатель. На борту было 16 человек. Все они погибли. Пятеро погибших были летчиками 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.

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На дорогах Подмосковья установили более 5 тысяч знаков направления поворота
31 мая 2024, 11:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше пяти тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на трассах Московской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Шевронами обустроили 225 участков региональных дорог в 23 округах Московской области. Знаки направления поворота устанавливаются на поворотах с радиусом меньше 30 метров и на крутых виражах», — пояснил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что до конца года планируется установить ещё около 5 тысяч знаков направления поворота.

В настоящее время больше всего шевронов установлено в Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в округе Солнечногорск.

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Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»
31 мая 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп», прошедших в парке «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
XV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» прошел 30 мая.

«У нас много молодых работников, которые развиваются в профессии, совершенствуют свои навыки не только на занятиях по профессиональной подготовке, но и в любое другое свободное время. Подобные соревнования дают возможность пообщаться с коллегами из противопожарно-спасательных служб со всех уголков нашей страны, посмотреть на их достижения, а также испытать собственные силы на дистанции, включающей привычные для пожарных и спасателей элементы профессиональной и физической подготовки», — поделился первый замначальника госучреждения Вадим Беловошин.

В рамках соревнований подмосковные спасатели преодолевали дистанцию на который их ждали семь упражнений в рамках их работы.

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В Подмосковье в 2024 году благоустроят восемь набережных
31 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Lidia Efimova

Восемь набережных планируется благоустроить в шести городских округах Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Благоустроить планируется восемь набережных, работы проводятся по проектам, задача которых не только украсить пейзаж города, но и создать комфортные условия для жителей разных возрастов», — отметил Брынцалов.
Он добавил, что на благоустройство набережных выделяется около 1,6 млрд рублей, причём большая часть средств — около 756 млн рублей — из бюджета области. Кроме того, из федерального бюджета на эти цели направили свыше 498 млн рублей, а из муниципальных бюджетов — около 319 млн рублей.

Благоустроены будут две набережные в округе Щёлково — у Чкаловского пруда и у Барского пруда рядом с усадьбой Гребнево, две набережные в Красногорске — у реки Синичка и в Павшинской пойме, а также набережные в зоне отдыха в Шаховской, у Красного ручья в Лотошине, у озера Сенеж в Солнечногорске и в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.

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550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
31 мая 2024, 10:17

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Более 550 учащихся Подмосковья стали победителями регионального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил на базе 24 образовательных учреждений.

В общей сложности в региональных соревнованиях участвовали порядка 950 учащихся.

«Участники соревновались в трех категориях: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты предприятий.Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Они представят Московскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Желаем ребятам удачи!», — поделились в пресс-службе ведомства.

По итогам всех мероприятий 557 человек с Московской области стали победителями в 93 компетенциях.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 31 мая составила четыре балла
31 мая 2024, 09:58

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 мая, оценивается в четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Новорижское, Ленинградское и Можайское», — говорится в сообщении.
На дорогах области этим утром зафиксировано свыше 873 тысяч машин, что на два процента больше средних значений в минувшем месяце.

В региональном Минтрансе также отметили, что что сегодня в области ожидаются грозы и призвали водителей быть максимально внимательными за рулём.

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С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза
31 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Diy13

С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана.
Сообщается, что 15 мая состоялось заседание комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза. Кроме этого, на нем также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, которые связаны с безопасностью полетов.

Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению тех замечаний, которые были выявлены ранее. Они были положительно оценены со стороны ЕК. Сообщается, что в феврале 2024 года экспертами ЕС была успешно проведена «техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями».

Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о состоянии пережившего покушения премьера Словакии Фицо
Пережившего покушение Роберта Фицо выписали из больницы
31 мая 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В больнице, в которой проходил лечение переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили, что политика перевели домой.
«Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении», — говорится в сообщении больницы Банска-Бистрицы.

Политик будет продолжаться восстанавливаться у себя дома в Братиславе.

Напомним, 15 мая Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов.

По информации МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Подмосковные автоинспекторы приняли участие в праздновании Дня соседей
31 мая 2024, 09:40

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Международный день соседей отметили в одном из дворов в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа, участие в празднике приняли сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ГАИ напомнили взрослым и юным жителям о правилах безопасности на игровых площадках, а также прилегающих к ним территориях. Особое внимание автоинспекторы уделили правилам безопасного использования самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Участникам праздника рассказали, как выбрать экипировку и определять «дорожные ловушки», — говорится в сообщении.
Кроме того, автоинспекторы подарили участникам праздника полезные аксессуары и раздали информационные брошюры.

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Пять лесных пожаров ликвидировали в Московской области за сутки
31 мая 2024, 09:40

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В подмосковных лесничествах из-за сухой и жаркой погоды произошло пять возгораний. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
30 мая на территории гослесфонда Московской области произошли пять пожаров в городских округах Богородский, Луховицы, Ступино и Лосино-Петровский.

«При тушении возгораний были задействованы 29 единиц техники и 61 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Завтра в регионе ожидается IVкласс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности. 2 июня в Егорьевском, Наро-Фоминском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — IVкласс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Сегодня синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружение возгорания следует незамедлительно сообщить о нем в специальные службы.

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