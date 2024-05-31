Командир упавшего под Иваново Ил-76 получил звание Героя России посмертно

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Командиру военно-транспортного самолета Ил-76, который в марте текущего года потерпел крушение в Ивановской области, присвоено звание Героя России посмертно. Об этом в интервью журналистам «Красной звезды» сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», – сказал Бенедиктов.
Летчик смог отвести горящее воздушное судно от населенного пункта. По информации Минобороны России, во время взлета у самолета загорелся двигатель. На борту было 16 человек. Все они погибли. Пятеро погибших были летчиками 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.
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