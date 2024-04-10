Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

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Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение на Черном море. Об этом 10 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«10 апреля 2024 года примерно в 06:00 по московскому времени вертолет Ми-24 упал при выполнении запланированного полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья полуострова Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.По предварительным данным, крушение произошло из-за неисправности техники. На месте происшествия действует поисково-спасательная служба.
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Артем Кузьмин