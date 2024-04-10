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Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма
10 апреля 2024, 12:21
Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение на Черном море. Об этом 10 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.


«10 апреля 2024 года примерно в 06:00 по московскому времени вертолет Ми-24 упал при выполнении запланированного полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья полуострова Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
По предварительным данным, крушение произошло из-за неисправности техники. На месте происшествия действует поисково-спасательная служба.

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Офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре
Майор ВСУ Лапин: Часов Яр падет быстрее, чем Авдеевка
10 апреля 2024, 13:17

Фото: istockphoto/zabelin

Город Часов Яр, скорее всего, будет сдан в руки противника быстрее, чем Авдеевка. С таким предположением выступил майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин заявил в эфире телеканала «Прямой».
По его мнению, процесс освобождения Часов Яра может пройти более оперативно. Лапин также отметил, что украинским вооруженным силам недостает ресурсов для сопротивления российской армии, и вступление в силу закона о мобилизации потребует времени.

В последние дни российские военные достигли значительных успехов на направлении в Донецкой области, взяв под свой контроль село Красное 23 марта. Это позволило оттеснить ВСУ от Артемовска и создать угрозу на северном фланге для украинских войск в районе Клещеевки.

Взятие села Красного также облегчило наступление в сторону Часова Яра, важного пункта в этом регионе.

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Депутат ГД Иванов раскрыл подробности о признанном дезертиром бойце СВО в коме
Иванов: признанный дезертиром боец СВО впал в кому из-за минно-взрывной травмы
10 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец, ошибочно признанный дезертиром во время СВО, находится в коматозном состоянии почти год из-за ранения от минно-взрывной травмы.
Подробности о военнослужащем, который не получал должные выплаты, рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, после получения ранения бойца доставили в госпиталь в Белгороде, а затем перевезли в Пушкин Ленинградской области, однако его состояние остается без изменений.

Политик заверил, что если семье пострадавшего не выплатили деньги, то они будут переведены в ближайшее время. Иванов также отметил, что в ответе от военной прокуратуры указано, что были обнаружены нарушения в выплатах, однако существуют определенные формальности, которые должны быть выполнены для перечисления средств на соответствующий счет.

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Рогов сообщил о взрывах в порту Черноморска и на мосту в Одессе
10 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе и Черноморске произошло несколько взрывов.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Прилёты по порту в Черноморске (Ильичёвске) и по железнодорожному мосту в Одессе. После этих прилётов в Одессе и области звучат новые взрывы. Работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал Рогов.
Он добавил, что Одесса была и будет свободной.

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Стало известно об отказе боевиков «Азова» выполнить приказ главкома ВСУ
10 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/Olena_Z

Третья штурмовая бригада боевиков «Азова»* отказалась выполнять приказ главкома ВСУ Сырского по удержанию обороны в Часовом Яре. Об этом сообщает портал «Военный обозреватель».
По словам журналистов, населенный пункт уже потерян украинской армией. Любые попытки удержать оборону на этом участке фронта приведут к бессмысленным потерям среди личного состава ВСУ.

Прежде члены «Азова»* уже байкотировали приказы украинского командования.

Во время военных действий в Авдеевке, боевики отказывались принимать участие в обороне во время штурмов ВС РФ.

Авторы телеграм-канала добавили, что в настоящее время ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Часовом Яре и пытаются сформировать «ударный кулак».

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*запрещенная в России террористическая организация
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#вс рф
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В США назвали причину низкой эффективности американских дронов в зоне СВО
WSJ: беспилотники США на Украине работают не так хорошо, как другие системы
10 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Беспилотные аппараты из США, находящиеся на Украине, не проявляют себя столь эффективно, как другие системы, пишет Wall Street Journal. Это объясняется тем, что они испытывают трудности в противодействии радиоэлектронным помехам со стороны России.
По словам исполнительного директора компании Skydio Адама Брая «общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы».

Согласно отчету газеты, украинские чиновники отметили, что американские дроны «хрупки и неспособны противостоять радиоэлектронным помехам и технологиям блокировки GPS, применяемым Россией».

По информации издания, американские беспилотники часто не могут выполнить полеты на заявленные расстояния. Бывшие чиновники министерства обороны высказали мнение, что недостатки в производстве американских дронов частично обусловлены политикой правительства США в отношении Китая.

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Средства ПВО в Ростовской области привели в готовность для отражения атак БПЛА
10 апреля 2024, 10:49

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Дежурные средства противовоздушной обороны в Ростовской области приведены в состояние боевой готовности. Это сделано в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Чуть ранее об угрозе атаки БПЛА жителей Таганрога оповестил мэр города Андрей Фатеев. Губернатор Ростовской области в своём телеграм-канале призвал жителей региона сохранять спокойствие и быть готовыми в случае угрозы найти подходящее укрытие. При нахождении дома следует перейти в комнату без окон, а на улице — укрыться в подъезде ближайшего здания, пояснил Голубев.

Накануне, 9 апреля, беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, целями очередной атаки стали два пассажирских автобуса. Пострадали два человека.

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Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Очаковым
10 апреля 2024, 10:27

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооружённые силы РФ атаковали расположение частей ВСУ в районе Очакова Одесской области. В санатории «Очаков», который попал под удар, находилось не менее трёхсот украинских военнослужащих.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию, полученную им от одесских коллег. По словам очевидцев, находившихся поблизости, от взрыва посыпались стёкла из окон и сорвало двери с петель. По словам Лебедева, точные итоги прилёта пока назвать сложно, так как санаторий расположен рядом с военным госпиталем на побережье, куда гражданских не пускают уже два года.

Агент из Очакова рассказал Лебедеву, что после взрыва над санаторием поднимались клубы бело-жёлтого дыма. Работали системы украинской ПВО, которым удалось сбить над морем один российский БПЛА «Герань», иначе последствия для ВСУ были бы ещё более печальными.

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Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков
10 апреля 2024, 10:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Чтобы обезопасить Белгород, нужно освободить Харьков, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, пишет «Военное дело».
По словам Гурулева, также освобождение города даст российским войскам выйти на оперативный простор и откроет путь к левому берегу Днепра.

При этом идея штурма в этом случае не совсем подходящая, поскольку таким образом взять Харьков, вероятнее всего, не получится.

Гурулев подчеркнул, что первоочередная задача ВС РФ сегодня — наращивание огневого поражения противника, которое прямо пропорционально потерям российских войск. В минимизации этих потерь и заключается главная задача российского командования, добавил он.

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#всу
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#белгородская область
#вс рф
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В Запорожской области задержали агента разведки Украины
ФСБ задержала агента разведки Украины в Запорожской области
10 апреля 2024, 10:12

Фото: iStock/BrianAJackson

10 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ было объявлено о задержании украинского агента в Запорожской области, пишут «Известия».
По информации спецслужбы, жительница региона готовила террористический акт против российских военнослужащих.

В сообщении уточняется, что деятельность пособницы террористов была координирована, а снабжение ее взрывчатыми веществами осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины.

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#фсб
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