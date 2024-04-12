В Забайкальском крае потерпел крушение частный вертолёт

Фото: iStock/BogdanV
Неподалёку от города Могоча в Забайкальском каре разбился частный вертолёт, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, Robinson R-44 разбился в 3,5 километрах от города Могоча. При взлёте воздушное судно задело хвостом землю и рухнуло.
В результате, вертолёт получил повреждения корпуса, остекления, хвостовой балки и винтов.
К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал.
Транспортный Следственный комитет возбудил дело по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ущерб, причинённый от падения R-44, ещё предстоит подсчитать.
Читайте также:
Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском трагическим случаем
МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи
В результате, вертолёт получил повреждения корпуса, остекления, хвостовой балки и винтов.
К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал.
Транспортный Следственный комитет возбудил дело по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ущерб, причинённый от падения R-44, ещё предстоит подсчитать.
Читайте также:
Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском трагическим случаем
МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи
Евгения Парфентьева