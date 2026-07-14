Комар «заселил» червя в глаз мужчины
Появившаяся на глазу у жителя США шишка оказалась круглым червем D. repens. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Вскоре после укуса насекомого на веке мужчины образовался болезненный отек, который спустя несколько дней сформировался в плотный узелок. Врачи решили, что это доброкачественное воспаление сальной железы, но через полгода опухоль не исчезла. Тогда хирурги взяли образец на биопсию, и в лаборатории выяснилась истинная причина недомогания.
По словам медиков, паразит передается через укусы комаров, а его естественными хозяевами являются собаки и еноты. Для человека инфекция обычно не представляет угрозы при своевременном удалении червя.
Пациент не выезжал за границу, поэтому ученые уверены, что он заразился от местного животного. Паразит мог распространиться из-за увеличивающихся популяций комаров Aedes в Южной Калифорнии.
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