Тигр растерзал пастуха: семье отказали в компенсации

14 июля 2026, 12:09

В Индии тигр растерзал пастуха в буферной зоне заповедника Катарниагхат

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Индии пастух стал жертвой тигра в буферной зоне заповедника Катарниагхат. Об этом пишет газета The Times of India.