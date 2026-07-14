Тигр растерзал пастуха: семье отказали в компенсации
В Индии пастух стал жертвой тигра в буферной зоне заповедника Катарниагхат. Об этом пишет газета The Times of India.
50-летний Дашратх Ядав пошел пасти скот и не вернулся домой к восьми вечера. Его брат поднял тревогу, и в ходе поисков останки мужчины нашли в лесу. Рядом были следы хищника, но сильный дождь размыл их. Изучив характер ран, полиция предположила, что пастуха растерзал тигр.
Лесничий Апурв Диксит отметил, что что Ядав зашел в лес незаконно. В связи с этим его семье отказали в компенсация в размере 500 тысяч рупий (порядка 600 тысяч рублей). Эти деньги выплачивают только при нападении дикого животного на человека за пределами лесной зоны.
Местных жителей регулярно предупреждают об опасности, но многие из них продолжают игнорировать запреты.
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