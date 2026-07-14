В Турции нашли тело туриста в автодоме
В Турции в провинции Шанлыурфа расследуют обстоятельства смерти 47-летнего гражданина Швейцарии. Мужчину нашли без признаков жизни в автодоме на парковке у торгового центра, сообщает газета Cumhuriyet.
Погибшим оказался Александр Йоханнес Моор, прибывший в страну вместе с семьёй. По данным издания, родственники отправились на экскурсию по местным достопримечательностям, а он остался в автомобиле. Когда вечером семья вернулась, они обнаружили тело и немедленно вызвали экстренные службы.
Прибывшие медики констатировали смерть. Для установления точной причины специалисты проведут вскрытие в Институте судебной медицины Шанлыурфы. Турецкие правоохранители уже начали расследование инцидента.
Шанлыурфа — крупный город на юго-востоке Турции, популярный среди туристов благодаря историческим и религиозным объектам, в том числе археологическому комплексу Гебекли-Тепе. Ежегодно этот регион посещают тысячи путешественников из разных стран.
Читайте также: