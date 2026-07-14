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В Турции нашли тело туриста в автодоме

Cumhuriyet: В Турции нашли тело туриста в автодоме на одной из парковок
Фото: istockphoto/Ben185

В Турции в провинции Шанлыурфа расследуют обстоятельства смерти 47-летнего гражданина Швейцарии. Мужчину нашли без признаков жизни в автодоме на парковке у торгового центра, сообщает газета Cumhuriyet.



Погибшим оказался Александр Йоханнес Моор, прибывший в страну вместе с семьёй. По данным издания, родственники отправились на экскурсию по местным достопримечательностям, а он остался в автомобиле. Когда вечером семья вернулась, они обнаружили тело и немедленно вызвали экстренные службы.

Прибывшие медики констатировали смерть. Для установления точной причины специалисты проведут вскрытие в Институте судебной медицины Шанлыурфы. Турецкие правоохранители уже начали расследование инцидента.

Шанлыурфа — крупный город на юго-востоке Турции, популярный среди туристов благодаря историческим и религиозным объектам, в том числе археологическому комплексу Гебекли-Тепе. Ежегодно этот регион посещают тысячи путешественников из разных стран.

Никита Кротов

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