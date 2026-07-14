14 июля 2026, 11:11

Cumhuriyet: В Турции нашли тело туриста в автодоме на одной из парковок

Фото: istockphoto/Ben185

В Турции в провинции Шанлыурфа расследуют обстоятельства смерти 47-летнего гражданина Швейцарии. Мужчину нашли без признаков жизни в автодоме на парковке у торгового центра, сообщает газета Cumhuriyet.