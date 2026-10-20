Комендантские часы из‑за беспорядков ввели в городах Франции
На фоне массовых протестов власти Франции приняли решение ввести комендантские часы в ряде городов страны, включая центр Парижа. Об этом 19 октября сообщил телеканал BFMTV.
По поручению премьер-министра Себастьяна Лекорню префекты должны применять локальные и частичные ограничения. Таким образом власти пытаются предотвратить мародёрство и защитить торговые объекты.
В Лилле, Ваттиньи, Дуэ и Денене будет действовать полноценный комендантский час. Он продлится два дня и будет в силе с 20:00 до 06:00 по местному времени.
В Париже ограничения носят частичный характер: с 23:00 до 06:00 комендантский час вводится на площади Республики и на некоторых улицах 1-го округа — в районах, где чаще всего собираются протестующие. Мера распространяется на всех жителей. Кроме того, ограничения затронут территории возле Елисейского дворца, отеля «Матиньон», Национального собрания, городской ратуши и полицейского управления.
В Лионе комендантский час установили на период с 21:00 до 06:00. Похожие меры также действуют в Ницце, Бордо и на Гваделупе.
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