В Париже погромщики ограбили и раздели догола пожилую пару
Во время волнений в Париже на площади Республики жертвой нападения стала супружеская пара примерно 80 лет. Об этом пишет Baza со ссылкой на местные СМИ.
Протестующие отобрали у пенсионеров телефоны, кошельки и украшения, а затем сорвали с них верхнюю одежду. В итоге старики оказались на улице лишь в нижнем белье.
На фоне эскалации насилия президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства принять меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Глава государства также обратился к политикам и профсоюзам с призывом осудить проявления насилия, отметив, что страна нуждается в порядке и спокойствии.
Кроме того,французский лидер призвал соотечественников к миру. Он также заявил, что все причастные к грабежам и мародёрству должны будут возместить ущерб.
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