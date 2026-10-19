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В Париже погромщики ограбили и раздели догола пожилую пару

Фото: iStock/AlexLinch

Во время волнений в Париже на площади Республики жертвой нападения стала супружеская пара примерно 80 лет. Об этом пишет Baza со ссылкой на местные СМИ.



Протестующие отобрали у пенсионеров телефоны, кошельки и украшения, а затем сорвали с них верхнюю одежду. В итоге старики оказались на улице лишь в нижнем белье.

На фоне эскалации насилия президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства принять меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Глава государства также обратился к политикам и профсоюзам с призывом осудить проявления насилия, отметив, что страна нуждается в порядке и спокойствии.

Кроме того,французский лидер призвал соотечественников к миру. Он также заявил, что все причастные к грабежам и мародёрству должны будут возместить ущерб.

Александр Огарёв

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