В Париже съемочная группа RT чуть не лишилась камеры
В Париже толпа протестующих окружила корреспондента Вафу Факкани и её оператора во время съёмок сюжета. Об этом пишет RT.
Демонстранты кричали и пытались выхватить камеру. По данным RT, съёмочной группе удалось выбраться из толпы и продолжить работу.
Ранее сообщалось, что во Франции после массовых беспорядков 17 октября задержали более 2 тыс. человек. По словам главы МВД страны Лорана Нуньеса, в столкновениях пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. Участники протестов громили магазины и нападали на государственные учреждения в Париже, Марселе и других городах.
17 октября во Франции прошла общенациональная акция протеста против роста стоимости жизни, которая переросла в массовые беспорядки. По данным МВД, в акциях участвовали около 550 тысяч человек, организаторы заявляют о 800 тысячах. Поводом стали требования повышения зарплат, защиты покупательной способности и улучшения финансирования образования — к протестам присоединились лицеисты и студенты, недовольные политикой в сфере образования.
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