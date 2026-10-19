Во Франции после массовых беспорядков задержали свыше 2,5 тысячи человек
Во время беспорядков в минувшие выходные на территории Франции правоохранительные органы задержали 2,5 тысячи человек. Об этом в интервью телеканалу сообщил глава Министерства юстиции страны Жеральд Дарманен.
Он заявил, что на момент разговора под стражей находятся 2513 человек. По словам Дарманена, в ближайшие дни перед судом предстанут более 500 задержанных.
Кроме того, министр отметил, что 67 человек поместили в тюрьмы. При этом Дарманен не уточнил, идёт ли речь о предварительном заключении либо о лицах, уже получивших наказание по приговору суда.
Ранее в ходе беспорядков в Париже погромщики напали на пожилую пару. Пенсионеров ограбили, сняв с них даже верхнюю одежду.
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