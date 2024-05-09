Комендантский час вызвал панику среди жителей Вильнюса

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Комендантский час и военные патрули на улицах Вильнюса вызвали панику у его жителей. Об этом рассказал мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.
В ночь со вторника на среду в крупнейших городах Литвы — Вильнюсе и Каунасе — был впервые введён комендантский час в рамках военных учений НАТО, передаёт портал LRT. Мэр столицы пояснил, что было выпущено сообщение о его введении с 22:00, но многие люди не увидели его, а потому, не обладая достаточной информацией и увидев военных с оружием, запаниковали.
Изначально предполагалось оповестить население, используя мобильную связь, но Национальный центр управления кризисами выступил против, заявив, что это вызовет панику. Однако она всё равно возникла из-за недостаточного информирования населения, заключил мэр Вильнюса.
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