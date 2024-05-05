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Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки альянса к войне с Россией, считает профессор-исследователь факультета мировой экономики мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин, передает РИА Новости.
«Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться», – отметил эксперт.
По мнению политолога, США пытаются переложить как можно больше ответственности на своих европейских союзников.
Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что страны НАТО практически готовы к прямому конфликту с Россией. По его словам, готовность к конфликту с Москвой зависит от ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
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