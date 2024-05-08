Более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами

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Более десяти солдат пострадали в ходе учений НАТО в Швеции из-за прыжков с парашютами. Об этом информирует издание Aftonbladet.
«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — сообщает газета.Уточняется, что военнослужащие получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожает. Девять пострадавших были эвакуированы и госпитализированы при помощи вертолета.
Во время учений прыжки с парашютами совершили от 600 до 800 военных Североатлантического альянса. Согласно оценкам Соединенных Штатов, на подобных учениях происходит от 6 до 19 травм такого рода.
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