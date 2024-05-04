Захарова: Учения НАТО Steadfast Defender говорят о подготовке к конфликту с РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ
Проводимые НАТО учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс готовится к потенциальному конфликту с Россией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломат подчёркивает, что проходящие в данный момент у границ России учения — крупнейшие со времён «холодной войны». Сценарий манёвров альянса предусматривает задействование всех видов вооружений, в том числе гибридных и обычных, а также отработку коалиционных действий против России.
Исходя из этого, считает спикер российского МИД, налицо тот факт, что НАТО всерьёз готовятся к «потенциальному конфликту» с Россией. Захарова также отметила, что высокопоставленные представители военного блока особо и не скрывают этого.
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