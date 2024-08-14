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Комик Александр Незлобин продал свою недвижимость в России

14 августа 2024, 10:38
РИА Новости/Екатерина Чеснокова

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Комик Александр Незлобин продал свою недвижимость в России. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
В Соединенные Штаты Америки мужчина переехал несколько лет назад. Свою элитную 75-метровой двушку на улице Спиридоновка рядом с Патриаршими прудами он сдавал около двух лет.

«Незлобин продал последнюю московскую квартиру и окончательно оборвал все связи с Россией», — отмечается в посте.



По данным канала, квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. Арендаторов семья стендапера нашла одновременно со своим отъездом из России. Такие квартиры сдаются в среднем от 250 000 в месяц. За год аренды комик заработал более пяти миллионов рублей.

Александр Незлобин родился 30 июля 1983 года в городе Полевской Свердловской области. Окончив школу, Незлобин поступил на экономический факультет Уральского государственного экономического университета. К слову, иногда он рассказывает о жизни за границей, признаваясь, что порой ему было непросто на новом месте в плане денег и реализации.

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#квартира
#мужчина
С улиц Подмосковья эвакуировали более 3,5 тыс. неправильно припаркованных машин
14 августа 2024, 11:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На прошлой неделе в Подмосковье на штрафные стоянки было перемещено 3520 машин, припаркованных с нарушением ПДД, это на 46 автомобилей меньше, чем эвакуировали неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали на территории Ленинского городского округа: 351. На втором месте недельного антирейтинга оказался округ Красногорск, где эвакуировали 339 автомобилей. Третье место занял округ Мытищи, откуда увезли 313 машин, четвёртое — округ Химки с 306 эвакуированными машинами. А замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ, с улиц которого на штрафстоянки переместили 219 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Shot: Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью
14 августа 2024, 11:25

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.

В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению в подмосковной Балашихе. Ею оказалась Анжела Цырульникова, работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей. По информации представителей МВД России, Анжела действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам.

Муж женщины рассказал, что вместе они прожили 20 лет. По его словам, Анжела вела себя странно. Не так давно она неожиданно психанула, собрала свои вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. После произошедшего супруг забрал детей к себе и перевёз вещи жены обратно.

До этого аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома

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Актовый зал школы в Мытищах обновят к началу учебного года
14 августа 2024, 11:21

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В первом корпусе флагманской школы № 6 Мытищ завершается ремонт актового зала. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Решение провести ремонт было принято по просьбе родителей школьников и руководства учебного заведения.
«Работы идут по графику. В полном объёме выполнены черновая отделка и стяжка пола, заменена система отопления. Обновлена основная часть подвесного потолка, закуплены светильники. На стенах зала появились обои под покраску. Следующим этапом станут чистовая отделка и переборка сцены», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По словам главы Мытищ, обновлённый актовый зал будет готов к началу учебного года.

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#мытищи
#юлия купецкая
#ремонт
#школа
#подмосковье
#московская область
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Лесным пожарным Подмосковья передали три новых бульдозера
14 августа 2024, 11:21

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Три гусеничных трактора ЧТЗ Б10МБ с передним прямым отвалом передали противопожарным группировкам подмосковных лесничеств, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Тяжёлая гусеничная техника, такая, как бульдозеры Б10МБ, помогает тушить лесные пожары в самых труднодоступных местах. Эти бульдозеры оснащены защитой от падения деревьев и отвалом, способным перемещать более пяти кубометров грунта. Кроме того, эти модели оборудуются так называемыми болотными гусеницами большей ширины, что кратно повышает проходимость машин», — объяснил председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Новые бульдозеры передали в распоряжение пожарным Шатурского, Виноградовского-Егорьевского, а также Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов Центрлесхоза.

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#подмосковье
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Глава Щёлкова Булгаков провёл совещание по актуальным вопросам округа
14 августа 2024, 10:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Еженедельное оперативное совещание провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков с сотрудниками администрации муниципалитета, обсуждалось развитие дополнительного образования, подготовка к отопительному сезону и ряд других вопросов, сообщает пресс-служба округа.
«Вместе с родителями школьников проработали, какие дополнительные занятия и секции нужны в обновлённых школах №3 и №13, где завершаются капитальные ремонты. Например, в школе имени Джанибекова проголосовали за спортивный туризм, дзюдо и самбо. Для этого уже закупили необходимое оборудование», — сказал Андрей Булгаков.
На совещании также был поднят вопрос подготовки многоквартирных домов к зиме. Сейчас там, где это необходимо, ремонтируют внутренние тепловые сети, осушают подвалы и закрывают тепловые контуры. На большинстве объектов работы идут в графике. Отстающих курируют персонально.

Кроме того, собравшиеся обсудили, какой круглогодичный досуг для жителей можно устраивать на Чкаловских озёрах, где завершается благоустройство. Были также подведены промежуточные итоги выполнения поручений жителей. В частности, на территории школы №13 покосили высокую траву, заасфальтировали и расширили тротуар между микрорайонами Потаповский и Чкаловский и установили там ещё четыре светильника.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
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Опрос: Более половины учителей заявили о проблемах с обучением детей мигрантов
14 августа 2024, 10:43

Фото: istockphoto/dolgachov

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов имеются серьёзные проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
В опросе приняли участие 2 064 педагога из школ, расположенных в региональных центрах, городах и сельской местности Ярославской, Челябинской и Новгородской областей, сообщают «Ведомости». Большинство учителей при этом отмечают, что у детей мигрантов нет проблем с общением, они коммуникативны и легко идут на контакт со сверстниками.

На основании исследования эксперты выработали ряд рекомендаций учебным заведениям. Например, предлагается на базе школ организовывать очные и онлайн курсы обучения русскому языку как иностранному. Также рекомендовано создать и продвигать электронные обучающие ресурсы, в том числе приложения для смартфонов. А также повысить доступность дополнительных занятий для детей в целях их культурной адаптации.

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#приложения
#эксперты
#онлайн
#школы
#мигранты
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В балашихинской гимназии №1 проведут капремонт за полмиллиарда рублей
14 августа 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание гимназии №1 в Балашихе, расположенное по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №56, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
Трёхэтажное здание, которое занимает гимназия, было построено 50 лет назад, его общая площадь составляет более 6 тысяч квадратных метров.

«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учебного заведения. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 555 миллионов 194 тысячи 807 рублей 58 копеек, заявки принимаются до 30 августа.

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#балашиха
#капремонт
#гимназия
#школа
#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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Стало известно о новом мошенничестве с льготами в России
Юрист Соловьев: аферисты предлагают оформить юбилейную льготу на электричество
14 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники зарабатывают на россиянах при помощи «юбилейных» карт. В зоне риска находятся пенсионеры в возрасте старше 50 лет, сообщает агентство «Прайм». Злоумышленники представляются специалистами энергоснабжающих организаций, а после просят кликнуть по ссылке для заполнения информации счетов, чтобы получить выплаты по электричеству.
«Сначала аферисты с нажимом интересуются, будет ли человек оформлять льготу. Если он согласится, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личных данных и даже счета, с которого оплачивают электричество — якобы для возвращения «переплаты», — рассказал журналистам заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Он предупредил, что, если выполнить все, о чем просят мошенники, можно потерять аккаунт на Госуслугах, а также все счета. Кроме того, аферисты могут перевести жертву на «работников» Центробанка или полиции, но в итоге человек может лишиться не только денег, но и жилплощади.

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#россия
#мошенники
#электричество
#новости
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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 августа составила 4 балла
14 августа 2024, 10:10

Фото: istockphoto/JuYochi

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 14 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает подмосковного пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на ряде участков трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Новорижское, шоссе Энтузиастов, Калужское, Волковское, Калужское, Каширское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 960 тысяч машин, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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