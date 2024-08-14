РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Комик Александр Незлобин продал свою недвижимость в России. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
В Соединенные Штаты Америки мужчина переехал несколько лет назад. Свою элитную 75-метровой двушку на улице Спиридоновка рядом с Патриаршими прудами он сдавал около двух лет.
По данным канала, квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. Арендаторов семья стендапера нашла одновременно со своим отъездом из России. Такие квартиры сдаются в среднем от 250 000 в месяц. За год аренды комик заработал более пяти миллионов рублей.
Александр Незлобин родился 30 июля 1983 года в городе Полевской Свердловской области. Окончив школу, Незлобин поступил на экономический факультет Уральского государственного экономического университета. К слову, иногда он рассказывает о жизни за границей, признаваясь, что порой ему было непросто на новом месте в плане денег и реализации.
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«Незлобин продал последнюю московскую квартиру и окончательно оборвал все связи с Россией», — отмечается в посте.
По данным канала, квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. Арендаторов семья стендапера нашла одновременно со своим отъездом из России. Такие квартиры сдаются в среднем от 250 000 в месяц. За год аренды комик заработал более пяти миллионов рублей.
Александр Незлобин родился 30 июля 1983 года в городе Полевской Свердловской области. Окончив школу, Незлобин поступил на экономический факультет Уральского государственного экономического университета. К слову, иногда он рассказывает о жизни за границей, признаваясь, что порой ему было непросто на новом месте в плане денег и реализации.
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Дарья Осипова