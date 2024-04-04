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Комик Белый* оштрафован на 30 тысяч рублей

Shot: Комика Руслана Белого* оштрафовали на 30 тыс руб
04 апреля 2024, 13:49
Фото:iStock/Konstantin Gavrilov

Фото:iStock/Konstantin Gavrilov

Таганский суд Москвы признал комика Руслана Белого* виновным по части 4 статье 19.34 КоАП РФ, сообщает Shot.
Белый* не поставил маркировку иноагента, рекламируя сторонний канал в своих социальных сетях. Теперь он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Юморист сейчас живет в Испании. В суд никто из его представителей не пришёл. На оплату штрафа у него есть 60 дней.


Минюст России внёс в реестр иноагентов комика Руслана Белого 1 сентября 2023 года. По данным ведомства, он участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

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*Иноагент
#иностранный агент
#суд
#штраф
#москва
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В школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ
04 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/Chinnapong

Выпускников школ в приграничных районах Белгородской области освободили от сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу», — сказал Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что формат сдачи экзаменов будет таким же, как и в прошлом году. Предполагается, что ученикам девятых классов поставят итоговые оценки по результатам годовой успеваемости. При этом выпускники 11-х классов смогут поступить в высшие учебные заведения, сдав вступительные Кроме того, они смогут сдать ЕГЭ по собственному желанию.

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#соцсети
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В Солнечногорске спасатели потушили условный пожар в школе
04 апреля 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тушении условного пожара в школе округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Учения проводились в Ложковской средней общеобразовательной школе.

«Оперативно прибывшие на место условного возгорания подразделения сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск людей, а также вывели всех условных пострадавших в безопасное место. После успешно локализовали и ликвидировали условный пожар. В рамках тренировки были отработаны действия пожарных при тушении условного возгорания в здании школы и эвакуация пострадавших из задымленной зоны. Пожарно-тактические учения прошли успешно, персонал школы и огнеборцы справились с поставленными задачами», — поделился замначальника части Сергей Яшин.

Стоит отметить, что в тренировке участвовали три пожарные части и сотрудники федеральной противопожарной службы.

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#подмосковье
#солнечногорск
#мособлпожспас
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Протокол по делу о пропаганде ЛГБТ* завели на «Кинопоиск»
Readovka: «Кинопоиск» снова обвиняют в пропаганде ЛГБТ*
04 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/Zolnierek

Протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ*-контента поступил в Таганский суд Москвы, сообщает Readovka.
«Кинопоиск» уже был оштрафован за демонстрацию ЛГБТ в киноленте без маркировки «18 ». Сейчас на него заявлен протокол, касающийся непосредственно популяризации однополых отношений и предпочтений смены пола среди всех зрителей «Кинопоиска».

При этом нарушение касается нетрадиционной тематики в фильмах на сервисе в целом, вне зависимости о возрастных ограничений.

Суд впервые оштрафовал российский онлайн-кинотеатр за показ ЛГБТ детям в июне 2023 года. Тогда под штраф в размере 1 млн руб. попал «Триколор Кино и ТВ». При этом в Роскомнадзоре не уточнили, о каком конкретно фильме шла речь.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#кино
#лгбт
#суд
#штраф
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В Подмосковье майор спас рядового от взрыва гранаты во время учений
В Ногинске майор закрыл собой рядового, который бросил гранату в бруствер
04 апреля 2024, 13:22

Фото: iStock/ovbelov

Майор закрыл собой рядового, который в ходе учений попал гранатой в бруствер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что это произошло на учениях, которые проходили в конце марта на полигоне в Ногинске. Рядовые тренировались в метании ручной гранаты. У одного из солдат вышла опасная осечка – брошенная им граната попала в бруствер.

Тогда майор Родионов оттолкнул рядового Кленова и прикрыл его своим телом, чтобы солдата не ранило осколками.

В результате сам майор получил ранения. На полигоне ему был наложен жгут, после чего Родионова госпитализировали в хирургическое отделение. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

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#военные
#учения
#армия
#ногинск
#спасение
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На строительстве путепровода в Опалихе завершился монтаж железобетонных опор и балок
04 апреля 2024, 13:09

Фото: Артём Мишуков

Путепровод через МЦД-2 возводят в красногорском микрорайоне Опалиха, о ходе строительства рассказал руководитель проекта от подрядчика — инвестиционно-финансовой строительной компании «АРКС» — Игорь Закаменский, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«В настоящее время уже собраны железобетонные опоры и смонтированы балки. Ведутся работы по устройству пролётных строений. К середине мая планируется смонтировать пролёт над железнодорожными путями. Полностью работы по устройству пролётных строений планируем закончить к концу августа — началу сентября», — сообщил Закаменский.
Он добавил, что асфальтовое покрытие на путепроводе планируется уложить в сентябре текущего года. А в конце года можно будет открыть движение.

Путепровод позволит убрать одноуровневый железнодорожный переезд, затрудняющий движение в микрорайоне, и сделает движение безопаснее. Кроме того, перенос автомобильного потока позволит сократить интервал между электричками на МЦД-2 до пяти минут.

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#опалиха
#красногорск
#путепровод
#строительство
#дорогимо
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Комиссия при президенте одобрила Подносову на пост главы Верховного суда России
04 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/Zolnierek

Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, передает ТАСС.
Комиссия Кремля провела обсуждение кандидатур на должности судей федеральных судов, которые ранее были внесены на рассмотрение. Отмечается, что решения приняты по 432 кандидатам.

Напомним, вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.

Она имеет юридическое образование и занимает должность судьи с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

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#образование
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#рф
#работа
#судья
#президент
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Хинштейн сообщил о взаимодействии «Единой России» и Росгвардии в вопросе охраны школ
Хинштейн: ЕР будет взаимодействовать с Росгвардией по вопросу охраны школ
04 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Партия «Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при обсуждении охраны каждого объекта образования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на федеральном штабе партии и Минпросвещения.
Он подчеркнул необходимость обеспечения эффективной работы частных охранных предприятий и ужесточения требований к их работе по охране образовательных учреждений.

По словам Хинштейна, роль партии, депутатов и сенаторов будет заключаться в контроле над реализацией этих мер. Представители партии будут взаимодействовать с территориальными органами Росгвардии и системно налаживать работу охраны.

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#единая россия
#росгвардия
#охрана
#школы
#сотрудничество
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Жители Подмосковья могу стать участниками нового сезона проекта «ТопБЛОГ»
04 апреля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области приглашают к участию в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщила пресс-служба проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия – страна возможностей».
Стать участником четвертого сезона любой житель Московской области старше 14 лет.

«ТопБЛОГ» – не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран, мы уверены, что в долгосрочной перспективе он может стать основой для развития сферы цифрового контента и повысит стандарты создания контента и информации в социальных сетях. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон и уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы», – подчеркнул гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

«Я рассказывала о своем участии в проекте в блоге, анонсировала многие этапы. Уверена, что теперь они примут участие в новом сезоне. Желаю всем получить просто максимальное удовольствие от того, что вы будете делать. Это очень важно», – поделилась победитель третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» из Московской области Татьяна Золотарева.

Кроме этого, победителями прошлых сезонов стали 11 жителей региона.

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#подмосковье
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На дорогах Подмосковья проведут около 130 мероприятий по оптимизации движения
04 апреля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Не менее 130 мероприятий, нацеленных на оптимизацию дорожного движения и ликвидацию пробок, планируется провести в текущем году в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В числе запланированных мероприятий устройство кругового движения на перекрёстках, изменение режима работы ряда светофоров, переразметка проезжей части и прочее. При формировании программы учитывалось мнение жителей региона», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
В частности, в регионе до конца года должно появиться около 20 круговых перекрёстков. Планируется также расширить проезжую часть на 30 участках дорог, поменять разметку примерно на 40 участках, установить адаптивные светофоры на 25 перекрёстках, а на 14 участках дорог провести целый комплекс работ по оптимизации движения.

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#подмосковье
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