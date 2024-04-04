Комик Белый* оштрафован на 30 тысяч рублей

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Таганский суд Москвы признал комика Руслана Белого* виновным по части 4 статье 19.34 КоАП РФ, сообщает Shot.
Белый* не поставил маркировку иноагента, рекламируя сторонний канал в своих социальных сетях. Теперь он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Юморист сейчас живет в Испании. В суд никто из его представителей не пришёл. На оплату штрафа у него есть 60 дней.
Минюст России внёс в реестр иноагентов комика Руслана Белого 1 сентября 2023 года. По данным ведомства, он участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
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*Иноагент
Юморист сейчас живет в Испании. В суд никто из его представителей не пришёл. На оплату штрафа у него есть 60 дней.
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*Иноагент
Алёна Самарева