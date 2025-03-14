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Комик-иноагент Семён Слепаков* пытается обжаловать штраф через суд

Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Известный российский комик, бывший участник КВН и шоу Comedy Club на ТНТ Семён Слепаков* обратился с иском в Московский городской суд. Он пытается обжаловать назначенный ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Штрафные санкции были наложены на артиста за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Он размещал посты в телеграм-канале без соответствующей маркировки.

В исковом заявлении адвокат артиста заявляет, что вина Слепакова* не доказана, «основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, а повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным».

В итоге Мосгорсуд признал доводы защиты несостоятельным, а постановление районного суда о привлечении комика-иноагента к административной ответственности — законным и обоснованным.

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* Признан иноагентом в РФ
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#новости
#суд
В РПЦ одобрили идею о запрете рекламы эзотерических услуг
Кипшидзе: в РПЦ поддержали идею о запрете рекламы эзотерических услуг
14 марта 2025, 06:11

Фото: iStock/panida wijitpanya

По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в РПЦ поддерживают законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом чиновник рассказал РИА Новости.
«Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что—то делать, в том числе в законодательном плане», — цитирует слова Кипшидзе агентство.

О разработанном законопроекте рассказала депутат Госдумы Нина Останина. Согласно ему, запрету подлежит реклама астрологов, магов, медиумов, хиромантов, тарологов и остальных представителей эзотерических услуг. Основной целью инициативы является защита граждан от психологического и финансового вреда.

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#рф
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#запрет
#астрология
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На Крымскому мосту ввели временное ограничение на движение транспорта
14 марта 2025, 03:06

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом рассказали в telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в инфоцентре.

Водителей просят сохранят спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* угрожал ударом по Крымскому мосту. Это может стать уже третьей провокацией киевского режима на дорогу. В своем заявлении изданию Guardian Неижпапа использовал поговорку «Бог любит троицу».

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#крымский мост
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В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам
14 марта 2025, 02:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России разработан законопроект о ежемесячной выплате прожиточного минимума тем гражданам, кто занимается домашним хозяйством. Об этом сообщает ТАСС.
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — передает агентство текст пояснительной записки.

Создателем инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, числящийся в партии ЛДПР. Согласно его предложению, прожиточный минимум будут получать те граждане, которые постоянно проживают в РФ вместе со своей семьей и занимаются только домашним хозяйством.

Под последним подразумевается приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры. К тому же сюда входит затраченное время на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а еще уход за детьми, престарелыми родителями и другими нуждающимися в постоянном уходе.

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#госдума
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Треть смартфонов в РФ оказались поддельными
Минпромторг: каждый третий из продаваемых смартфонов в РФ поддельный
13 марта 2025, 22:55

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

Каждый третий смартфон, который продают в РФ, является подделкой, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследование Минпромторга.
Ведомство предложило ввести обязательную маркировку всей электроники, в том числе ввезенную по параллельному импорту,
системой «Честный знак» с 1 сентября 2025 года для борьбы с нелегальной продукцией.

«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — обратили внимание в ведомстве.

Согласно нововведению, всем производителям, продавцам и импортерам техники придется регистрировать товары в единой информационной системе. Инициатива затронет 169 тысяч участников рынка, а затраты на ее реализацию в первые шесть лет составят более 42,779 млрд рублей, в том числе 18,377 млрд рублей налоговых отчислений.

Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 копеек.

Компании потратят на маркировку каждой единицы товара по 50 копеек.

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Американка забрала пасынка из школы и держала в неволе более 20 лет
WFSB: американка держала пасынка в плену более 20 лет
13 марта 2025, 22:36

Фото: iStock/ Sinenkiy

В городе Уотербери (Коннектикут, США) 56-летняя Кимберли Салливан забрала из школы пасынка и больше 20 лет держала его в неволе, сообщило издание WFSB.
Во время похищения мальчику было 14-15 лет. Мачеха долгое время тайно издевалась над пасынком. А правоохранительные органы не выявили нарушения в ходе проверок.

Полицейские заинтересовались семьей в 2005 году. Стражи порядка пришли в дом Салливан и побеседовали с подростком, но ничего подозрительного не выявили.

Новый поворот в истории случился 17 февраля 2025 года. Тогда экстренные службы приехали на вызов в дом американки. Салливан удалось выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь.

Мужчина, весивший порядка 31 килограмма, надышался угарным газом. Потом во время разговора со спасателями он заявил, что последние 20 лет жил в тесной комнате. Еще пасынок Салливан признался, что специально устроил пожар — он хотел спастись.

В беседе с правоохранителями мужчина признался, что ему давали две чашки воды в день и порой заставляли пить из унитаза. Пасынок Салливан уточнил, что давно не выходил на улицу.

«Это худшее обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Невозможно представить, что кто-то может так обращаться с любым человеком, не говоря уже о члене семьи», — объявил начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

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