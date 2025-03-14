Комик-иноагент Семён Слепаков* пытается обжаловать штраф через суд

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Известный российский комик, бывший участник КВН и шоу Comedy Club на ТНТ Семён Слепаков* обратился с иском в Московский городской суд. Он пытается обжаловать назначенный ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Штрафные санкции были наложены на артиста за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Он размещал посты в телеграм-канале без соответствующей маркировки.
В исковом заявлении адвокат артиста заявляет, что вина Слепакова* не доказана, «основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, а повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным».
В итоге Мосгорсуд признал доводы защиты несостоятельным, а постановление районного суда о привлечении комика-иноагента к административной ответственности — законным и обоснованным.
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* Признан иноагентом в РФ
В исковом заявлении адвокат артиста заявляет, что вина Слепакова* не доказана, «основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, а повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным».
В итоге Мосгорсуд признал доводы защиты несостоятельным, а постановление районного суда о привлечении комика-иноагента к административной ответственности — законным и обоснованным.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов