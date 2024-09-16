Слепакова* признали иноагентом за песни про президента и российских военных

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Одним из оснований для включения поэта и певца Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов стала публикация его песен в социальных сетях. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В документах агентства приводится видео, на котором Слепаков* исполняет песню о «намерении президента РФ применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России» и песню, «высмеивающую» гибель «российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в период CВО».
Министерство юстиции РФ внесло Слепакова* в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Министерство обвинило певца в получении иностранной поддержки, выступлении против специальной военной операции на Украине и негативных высказываниях в адрес российских граждан.
Недавно Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в удовлетворении его просьбы о снятии статуса иностранного агента. До этого его апелляция была отклонена.
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* признан иностранным агентом
Министерство юстиции РФ внесло Слепакова* в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Министерство обвинило певца в получении иностранной поддержки, выступлении против специальной военной операции на Украине и негативных высказываниях в адрес российских граждан.
Недавно Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в удовлетворении его просьбы о снятии статуса иностранного агента. До этого его апелляция была отклонена.
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* признан иностранным агентом
Александр Климов