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Комик-иноагент Слепаков* готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах

SHOT: Семен Слепаков* задрал ценник на корпоративы до 5,6 млн рублей
Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Комик-иноагент Семен Слепаков* готов отказаться от политических песен, лишь бы выступить перед россиянами на корпоративах. В ожидании заказов он поднял ценник на свои выступления до 5,6 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что с начала текущего года Слепаков* поднял стоимость на частные выступления на чуть более 500 тыс рублей. Зрители и их национальность для комика не имеют значения — он готов петь даже для россиян. При этом музыкант готов отказаться от любых скандальных политических песен.

Примечательно, что гости вечеринки могут самостоятельно выбрать плейлист. В райдере Слепакова* присутствуют следующие обязательные требования: перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, проезд на дорогих машинах. Если же концерт проходит за пределами СНГ, то водитель автомобиля не должен знать русского языка.



Жить шоумен предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей, а в гримерке должна быть вода премиального бренда и только свежие продукты.

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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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Стала известна причина, по которой теннисистка Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле
Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле из-за травмы спины
03 февраля 2025, 09:30

Анна Курникова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российская теннисистка Анна Курникова недавно была замечена в инвалидном кресле. Об этом пишет Super.ru.
На днях спортсменка впервые за долгое время появилась на публике с дочерьми от певца Энрике Иглесиаса. Уточняется, что Курникова сидела в инвалидном кресле, которое везла ее помощница.

Согласно информации источника, причина в травме спины, из-за которой теннисистке в свое время пришлось уйти из спорта. Сообщается, что по сегодняшний день Курниковой иногда приходится пользоваться инвалидным креслом из-за сильнейших болей в спине.

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#травма
#семья
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«Учусь работать с эмоциями»: Анастасия Решетова призналась, что посещает психотерапевта
Анастасия Решетова пожаловалась на отсутствие душевного равновесия
03 февраля 2025, 09:16

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова заявила, что не может сохранять душевное равновесие и из-за этого посещает психотерапевта, пишет The Voice.
«Начиная работу с психотерапевтом, я не просто разбираю конкретные ситуации, но и учусь работать с эмоциями. Разрешить себе испытывать разные чувства — первый шаг к эмоциональному здоровью», — рассказала Решетова.

По ее словам, ее ожидает «нелегкий путь», который она намерена пройти до конца.

«Получая негативный комментарий на работе, у нас появляется раздражение, обида, стыд. Но если зациклиться на этом, то эта эмоция перейдёт в настроение», — объяснила модель.

Она также порекомендовала не игнорировать свои эмоции и переживания и даже записывать их в соответствующий дневник.

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#семья
#язык
#эмоции
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«Ты же моя семья?»: Агата Муцениеце с горечью обратилась к дочери
Агата Муцениеце с горечью обратилась к дочери
03 февраля 2025, 09:03

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Агата Муцениеце провела выходные с дочерью. Актриса услышала внезапный вопрос от Мии, который не смог застать ее врасплох, видео опубликовано в ее социальных сетях.
После расставания с актером Павлом Прилучным дети экс-супругов остались жить с матерью, но с августа прошлого года Агата не видела сына. Тимофей прекратил общение с матерью, а также предпочел остаться в новой семье отца.

Недавно Муцениеце опубликовала в своем блоге ролик, как готовит пиццу на ужин вместе с дочерью.

«У нас воскресенье, день семейный!» — сообщила Агата.

Мия сразу же поинтересовалась у мамы, что значит ее фраза о семейном дне.

«Ну, воскресенье — выходной, его с семьей обычно проводят. Ты же моя семья?» — с горечью обратилась к дочке актриса.

Напомним, 11 января Тимофей отмечал свой день рождения. Празднование проходило в загородном отеле вместе с отцом мальчика Павлом Прилучным, сестрой Мией, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не ​пригласили.

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«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
Канье Уэст явился на «Грэмми» с Бьянкой, но та шокировала публику провокационным нарядом
03 февраля 2025, 06:14

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

На 2025 Grammy Awards публика замерла в шоке, когда Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори появился на красной дорожке. Сначала всё выглядело довольно спокойно – пара в черных нарядах позировала фотографам у Crypto.com Arena. Но как только они дошли до секции для фотографов, Бьянка внезапно сбросила свое черное перьевое пальто, оставшись в прозрачном мини-платье, которое практически не скрывало её тело.
Зрители тут же бросились обсуждать происшествие в соцсетях, не сдерживая эмоций. Кто-то был ошарашен, кто-то в замешательстве – но равнодушных не осталось. В зале даже повисла тишина на несколько секунд после столь эпатажного жеста модели.

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

«Не, ну серьезно... Они куда вообще явились? Это — не мода. Что, у нас теперь нормальное дело — голышом в Свет выходить?», — возмущался один из пользователей в соцсети X, получивший широкую поддержку других пользователей.
Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Канье Уэст в этот вечер появился не просто так – он номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшая рэп-песня» за трек 2024 года «Carnival». Однако все внимание публики оказалось приковано не к его музыкальным достижениям, а к очередному провокационному выходу супруги.

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: соцсети)

Вскоре после «шоу» Бьянки в Сети распространились слухи, что Уэста и ее выгнали. Однако CNN сообщает, что в этих слухах нет правды. Канье Уэст был приглашен из-за своей номинации. Однако он действительно быстро покинул мероприятие, как только «развлекся» шумом, который навел внешний вид Цензори.

Отношения Уэста с Бьянкой и недавние скандалы

Редкий выход пары в свет произошел вскоре после того, как Уэст вновь оказался в центре скандала. В субботу он опубликовал в соцсети X шокирующий пост о бывшем вице-президенте Камале Харрис, в котором признался, что когда-то испытывал к ней влечение и хотел затащить в постель, но теперь больше не интересуется «лузерами». Позже он удалил сообщение и извинился перед её детьми, назвав Камалу «очень хорошим человеком».

Отношения Канье и Бьянки начались в 2020 году, когда она работала архитектором в Yeezy. Тогда рэпер ещё был женат на Ким Кардашьян, матери его четверых детей. В январе 2023-го Уэст и Цензори впервые публично подтвердили роман, а вскоре после этого поженились. С тех пор Бьянка неоднократно шокировала публику своими откровенными образами.

Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
В прошлом году она даже рисковала оказаться в тюрьме после прогулки по Парижу в одних прозрачных колготках – во Франции публичное обнажение грозит годом лишения свободы и штрафом в 15 000 евро.

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#супруги
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Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
Сысоева ушла из «Выжить в Самарканде», а Торнике обвинил Седокову в интригах
03 февраля 2025, 05:06

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)

Третий сезон шоу «Выжить в Самарканде» начался с драмы и неожиданных поворотов. Чего только не было: участники плели интриги, ели кебаб метровыми порциями и даже ночевали на камнях. Первой выбыла Надежда Сысоева – и не без скандала, сообщает «СтарХит». Но страсти не утихли: Торнике возмутился поведению Анны Седоковой.
Сысоева и Седокова не ладят — настолько, что Анна собиралась отказаться от участия в проекте из-за случайно встречи в аэропорту. Лишь благодаря умелым уговорам Торнике Квитатиани исполнительница согласилась вернуться. Чтобы ее возвращение вдруг не обернулось мгновенным уходом, решили перестраховаться — дать Седоковой иммунитет. Однако между девушками по-прежнему продолжали летать искры.

Торнике Квитатиани и Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

В результате в финале выпуска Анна проголосовала против Надежд, которая была вынуждена отправиться на испытание. Она его проиграла.

Сысоева надеялась, что соперник из народной команды уступит ей место, но тот решил остаться. Разочарованная, звезда ушла со сцены, добавив перед уходом: «Я желаю победить змеиный клубок, если тебе это так нужно. Иногда есть что-то важнее, чем деньги».

Между тем, в команды пришли новые участники: Алексей Щербаков, который сразу проникся уважением к боевым товарищам, и блогер Александр Арзанов, появление которого стало полной неожиданностью.

«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
Первое испытание оказалось не для слабонервных – звезды кололи дрова, а их оппоненты пытались осилить шесть метров кебаба. Справился не каждый. Все-таки подобные габариты не всем под силу, особенно если речь идет о девушках.

В главном испытании командам пришлось валяться в грязи, добывая шары с логотипом игры. Та еще проверка не выдержку.

«Самый сложный момент — смотреть, как тупят другие. Это неприятно и сложно пережить», — не сдержался Щербаков, смотря за хаосом со стороны.
Кстати говоря, свою первую ночь на шоу он провел необычно — на камнях, наблюдая за звездным небом.

Торнике Квитатиани (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

Под конец звезды победили соперников, но провалившему индивидуальное испытание Мите Фомину пришлось покинуть проект. И тут вдруг разгорелся скандал – Торнике обвинил Анну Седокову в манипуляциях и попытке выведать чужие стратегии. Подробно рассказал, как утром они встретились в кустах, начали с легкой темы, а потом перешли на то, кто за кого голосует.

«Как грузин может сплетничать?», — возмутилась в ответ Седокова.
Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

Казалось бы, именно Торнике уговорил Анну на участие в проекте, но быстро начал работать «против» нее. Седоковой оставалось лишь пораженно выслушивать монолог.

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Скандального рэпера-насильника Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы

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#блогер
#игры
#иммунитет
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Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
TMZ: американского рэпера P.Diddy госпитализировали из тюрьмы из-за боли в колене
03 февраля 2025, 00:34

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети)

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс), находящийся под следствием по серьезным обвинениям, был экстренно госпитализирован из тюрьмы. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
По данным зарубежных СМИ, музыканта перевезли в нью-йоркскую больницу поздно вечером 30 января, чтобы избежать внимания других заключенных и сотрудников. 55-летний Кобмс жаловался на боли в колене, потребовалось провести МРТ. Официально утверждается, что у рэпера не в первый раз проблемы с ногой, так что травма не вызвана тюремным конфликтом с другими заключенными.

Некоторые западные издания ставят эту информацию под сомнения, однако не получают ответа на уточняющие вопросы.

Адвокат рэпера Марк Агнифило отказался комментировать детали перемещения или состояние здоровья клиента. Представитель Федерального бюро тюрем США также не предоставил новые данные, сославшись на правила конфиденциальности.

В последние месяцы Пи Дидди борется в суде с огромным количеством исков. Его обвиняют в изнасилованиях, склонении молодых артистов к употреблению наркотиков, торговле людьми и даже каннибализме. Рэпер отрицает все обвинения.

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#сша
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«Чувствует себя третьим лишним»: Джон Миллер недоволен общением Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека
02 февраля 2025, 22:33

Дженнифер Гарнер (Фото: соцсети)

Разведенные актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер воспитывают общих детей и поддерживают друг друга в тяжелые времена. Сейчас Бен находится в непростом положении: развод с Дженнифер Лопес, потом эвакуация из-за пожаров.
Пока Дженнифер всеми способами старается помочь своему экс-возлюбленному, ее нынешние отношения дали трещину. Бизнесмен Джон Миллер, с которым Гарнер встречается с 2018 года, вовсе не в восторге от такого общения, передал источник издания Page Six.

«Он знает, что Бен и Джен в последнее время больше, чем когда-либо, полагаются друг на друга и у них действительно близкие отношения. Но их крепнущая связь становится для него проблемой, когда Бен проводит с ними все праздники, такие как Рождество и День благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним», — обратил внимание инсайдер.

В последнее время Гарнер и Аффлек стали переписываться и созваниваться намного чаще, чем раньше. А темы их разговоров уже не касаются лишь детей. Из-за этого Джон боится, что это может быть чем-то большим, чем простое приятельское общение.

«Трудно не испытывать ревность, когда у них такая крепкая связь», — добавил источник.

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#актриса
#актёр
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«Это мой язык любви»: Блейк Лайвли отправляла Джастину Бальдони откровенные сообщения
02 февраля 2025, 21:55

Блейк Лайвли (Фото: соцсети)

Американская актриса Блейк Лайвли обвиняла режиссера Джастина Бальдони в домогательствах. В ответ на это создал целый сайт, где поделился подробной хронологией предшествующих событий, а заодно и материалами, доказывающие его невиновность. Среди опубликованных переписок с актрисой нашлось и одно пикантное сообщение, автором которого была Блейк, сообщила газета Daily Mail.
В переписке речь шла о сцене на крыше, которую актриса захотела переписать сама.

«Если бы ты знал меня (лично) дольше, ты бы понял, насколько кокетливо и вкусно будет играть флирт. Это мой язык любви. Пикантный и игриво-дерзкий, но ни в коем случае не с зубами» — писала режиссеру Лайвли.

Сообщения вызвали бурную реакцию у публики. Общественность сочла подобный тон неуместным для деловых отношений.

«Я бы не был рад увидеть такое сообщение от моей супруги коллеге противоположного пола. Это как минимум непрофессионально», — отметил один из пользователей Сети.

На этом фоне некоторые выдвинули новую теорию о причинах скандала: возможно, во время съемок у актрисы возникли чувства к Джастину. А после того как режиссер отверг Блейк, она решила ему отомстить — и заодно доказать своему мужу Райану Рейнольдсу, что ему не о чем волноваться.

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#актриса
#режиссёр
#скандал
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Беременная невестка Валерии показала округлившийся живот на пляже в Дубае
02 февраля 2025, 21:38

Лиана Шульгина (фото: соцсети)

Беременная невестка Валерии устроила зрелищную съёмку в Дубае. 27-летняя Лиана Шульгина показала, как изменилась её фигура в ожидании ребёнка.
Младший сын народной артистки России Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Пара уже знает, что у них родится сын. Сейчас супруги наслаждаются отдыхом в Дубае.

Лиана устроила фотосессию на пляже в лучах закатного солнца. Девушка надела верх от бикини, расшитого драгоценными камнями, и полупрозрачную юбку в пол.

«28 недель, а я всё не могу поверить что скоро нас будет четверо, каждый день наполнен предвкушением и особенной нежностью. Помню, как в первую беременность не хотелось фотосессий — казалось, что я выгляжу не так, а сейчас просто наслаждаюсь каждым моментом! Этим закатом, этим состоянием, этим ощущением легкости», – поделилась Лиана Шульгина.
В комментариях пользователи обсудили фотосессию. Лиане сделали много комплиментов, подчеркнув её прекрасные формы даже во время беременности, а также отметив, что ожидание ребёнка – это самое счастливое время в жизни каждой женщины.

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#соцсети
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