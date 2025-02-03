Комик-иноагент Слепаков* готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Комик-иноагент Семен Слепаков* готов отказаться от политических песен, лишь бы выступить перед россиянами на корпоративах. В ожидании заказов он поднял ценник на свои выступления до 5,6 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что с начала текущего года Слепаков* поднял стоимость на частные выступления на чуть более 500 тыс рублей. Зрители и их национальность для комика не имеют значения — он готов петь даже для россиян. При этом музыкант готов отказаться от любых скандальных политических песен.
Примечательно, что гости вечеринки могут самостоятельно выбрать плейлист. В райдере Слепакова* присутствуют следующие обязательные требования: перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, проезд на дорогих машинах. Если же концерт проходит за пределами СНГ, то водитель автомобиля не должен знать русского языка.
Жить шоумен предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей, а в гримерке должна быть вода премиального бренда и только свежие продукты.
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Примечательно, что гости вечеринки могут самостоятельно выбрать плейлист. В райдере Слепакова* присутствуют следующие обязательные требования: перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, проезд на дорогих машинах. Если же концерт проходит за пределами СНГ, то водитель автомобиля не должен знать русского языка.
Жить шоумен предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей, а в гримерке должна быть вода премиального бренда и только свежие продукты.
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Екатерина Коршунова