Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него этот статус. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минюста.
«Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*», — заявила собеседница агентства.Минюст России внес Слепакова* в перечень иноагентов в апреле 2023 года. По данным инстанции, артист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к воинской службе и государственной службе в целом, в негативном ключе высказывался о российских гражданах. Сейчас Слепаков* проживает в Израиле.
До этого артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безрезультатно. Апелляция оставила решение в силе. Жалоба также была отклонена в июле кассационным судом.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Алина Юрчак