Комик Поперечный* подал апелляцию на признание его вины в дискредитации ВС РФ

Данила Поперечный* (Фото: ВК/Данила Поперечный)
Комик и блогер Данила Поперечный* подал апелляционную жалобу в московский городской суд по поводу решения о признании его виновным в дискредитации российской армии. Об этом пишет ТАСС.
«Судом принята к производству апелляционная жалоба Поперечного* на решение суда первой инстанции признать его виновным по административному правонарушению, дата судебного заседания еще не назначена», — пишет агентство.
Указывается, что ранее защита настаивала на прекращении судебного производства по административному делу из-за истечения срока давности. При этом самого Поперечного* на заседании не было.
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