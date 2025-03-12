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Стало известно, где будет отбывать наказание Блиновская

Елену Блиновскую могут отправить в колонию в Владимирской области
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Известная блогер и организатор марафонов Елена Блиновская может быть направлена в исправительную колонию общего режима ИК-1, расположенную в посёлке Головино Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Это учреждение специализируется на содержании женщин, осуждённых по экономическим статьям.

В колонии имеется швейное производство, где осуждённые могут обучиться шитью одежды, а также возможность получить профессию парикмахера. Кроме того, в ИК-1 предусмотрены номера для длительных свиданий с супругами.

С учётом времени, проведённого в следственном изоляторе, предполагается, что блогерша сможет выйти на свободу не ранее весны 2028 года. В ближайшее время её адвокат планирует обжаловать приговор, до этого момента Блиновская останется в Москве.

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#приговор
#производство
#адвокат