Комик Сергей Орлов задолжал ФНС более 600 тысяч рублей

Фото: iStock/Larineb

Федеральная налоговая служба может заблокировать счета комика Сергея Орлова из-за его долга на сумму 606,5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, Орлов не произвёл выплаты по своему ИП, которое занимается «деятельностью в области исполнительских искусств».

«Сейчас на нем нет исполнительных производств, однако при игнорировании задолженности Орлову грозят судебные приставы и блокировка банковских счетов», — говорится в статье.

Накануне также стало известно, что телеведущая и блогер Ида Галич задолжала Федеральной налоговой службе 395 тысяч рублей за неуплату по ИП. Ей также грозит блокировка счетов в случае, если она не погасит имеющуюся задолженность.
Элина Позднякова

