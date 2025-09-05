Комик Сергей Орлов задолжал ФНС более 600 тысяч рублей
Федеральная налоговая служба может заблокировать счета комика Сергея Орлова из-за его долга на сумму 606,5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Орлов не произвёл выплаты по своему ИП, которое занимается «деятельностью в области исполнительских искусств».
«Сейчас на нем нет исполнительных производств, однако при игнорировании задолженности Орлову грозят судебные приставы и блокировка банковских счетов», — говорится в статье.
Накануне также стало известно, что телеведущая и блогер Ида Галич задолжала Федеральной налоговой службе 395 тысяч рублей за неуплату по ИП. Ей также грозит блокировка счетов в случае, если она не погасит имеющуюся задолженность.