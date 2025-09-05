Комик Сергей Орлов задолжал ФНС более 600 тысяч рублей

05 сентября 2025, 12:27

Фото: iStock/Larineb

Федеральная налоговая служба может заблокировать счета комика Сергея Орлова из-за его долга на сумму 606,5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Орлов не произвёл выплаты по своему ИП, которое занимается «деятельностью в области исполнительских искусств».





«Сейчас на нем нет исполнительных производств, однако при игнорировании задолженности Орлову грозят судебные приставы и блокировка банковских счетов», — говорится в статье.