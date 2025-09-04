Хасбик может потерять 10 миллионов за месяц из-за новых запретов на рекламу
Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) может лишиться 10 миллионов рублей ежемесячно из-за новых запретов на рекламу в запрещенной соцсети. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
За одну сторис Хасбик просил от 5 до 7 тысяч долларов. За пост он мог затребовать уже до 30 тысяч. В месяц блогер выкладывал около восьми сторис, с чего зарабатывал треть от общего своего дохода.
После введения запретов Хасбик перестал выкладывать рекламу в запрещенной соцсети. Перед этим он посоветовался с юристами и родственниками.
