Хасбик может потерять 10 миллионов за месяц из-за новых запретов на рекламу

04 сентября 2025, 12:10

Хасбулла Магомедов (Хасбик) (Фото: Instagram*/hasbulla.hushetskiy)

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) может лишиться 10 миллионов рублей ежемесячно из-за новых запретов на рекламу в запрещенной соцсети. Об этом сообщает telegram-канал Mash.