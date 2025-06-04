Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ
Арестованный по делу о разжигании ненависти комик Артемий Останин* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте службы.
Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Свою вину комик не признает.
Ранее у юмориста диагностировали правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника, который, по словам адвоката, был нанесен во время задержания в Белоруссии.
Напомним, в феврале этого года комик провел стендап, в процессе которого озвучил несколько оскорбительных шуток в адрес участников СВО, потерявших трудоспособность. Вскоре Останина* задержали при попытке пересечения границы с Белоруссией. По данным правоохранителей, далее он собирался бежать в «третьи страны».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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