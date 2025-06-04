Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

04 июня 2025, 15:39

Артемий Останин* (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Арестованный по делу о разжигании ненависти комик Артемий Останин* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте службы.