Бородин призвал запретить концерты Лолиты из-за исполнения песен Пугачевой
Глава Федерального антикоррупционного проекта Виталий Бородин призвал запретить концерты Лолиты Милявской. Свою позицию он изложил в личном Telegram-канале.
«Пора создать петицию, чтобы Лолиту убрали с нашей сцены. Чтобы ей вообще не давали выступать в России», — считает политик.Общественник подчеркнул, что бывшая Александра Цекало пела песни иноагентов и тех, кто негативно высказывался о спецоперации и ее начале. Речь идет в том числе о композициях Аллы Пугачевой и Юрия Шевчука.
Накануне Виталий Бородин возмущался, что Лолита выступает на российской сцене после скандала с «голой» вечеринкой 2023 года. Он задался вопросом о происходящем в стране. Кроме того, политик припомнил певице одно из архивных интервью, где она негативно говорила о россиянах.