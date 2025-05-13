Комику Останину продлили арест за разжигание ненависти к участникам СВО

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Суд продлил арест стендап-комику Артемию Останину за разжигание ненависти к участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС.
«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — передает решение суда агентство.
Напомним, что комика Артемия Останина обвиняют за разжигание ненависти к участникам СВО после сказанной шутки во время выступления. В ней юморист говорил про «человека без ног, который подорвался на мине». При этом сам Останин заявляет, что в его выступлении не было ни слова про спецоперацию.
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