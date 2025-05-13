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Комику Останину продлили арест за разжигание ненависти к участникам СВО

Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд продлил арест стендап-комику Артемию Останину за разжигание ненависти к участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС.
«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — передает решение суда агентство.

Напомним, что комика Артемия Останина обвиняют за разжигание ненависти к участникам СВО после сказанной шутки во время выступления. В ней юморист говорил про «человека без ног, который подорвался на мине». При этом сам Останин заявляет, что в его выступлении не было ни слова про спецоперацию.

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#суд
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В Курской области подросток отправил в патриотический проект "Лица Победы" фото гей*-порноактера
МВД работает с подростком, отправившим фото порноактера в проект "Лица Победы"
13 мая 2025, 00:20

Фото: iStock/Dzurag

Администрация города Железногорска Курской области подала заявление в полицию на подростка, отправившего в рамках патриотического проекта фото гей*-порноактера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта "Лица Победы" Антона Польского.
«Этот проект назывался "Лица Победы", и было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он (подросток – ред.) прислал … была умышленно "застарена", черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое… В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция», — передает агентство слова Польского.

Как оказалось, подросток отправил под видом ветерана фото гей*-порноактера Билли Херрингтона. Оно находилось рядом с портретами героев и фронтовиков. При этом Польский признался, что не узнал Херрингтона, так как не знал кто он.

Ранее «Радио 1» сообщало о подростке из Новокузнецка, который планировал взорвать местный военкомат. Несовершеннолетнего задержали правоохранители. Как оказалось, злоумышленник действовал по указке организации «Легион свобода России»*.

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#курская область
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В Москве осудили членов старейшей Таганской ОПГ на сроки от 22 до 25 лет
12 мая 2025, 20:16

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве выдвинули приговоры членам старейшей в городе Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом пишет портал msk1.ru.
На скамье подсудимых в Московском городском суде оказались 10 участников группировки: Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Олег Русанов, Борис Третьяк, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Дмитрий Юхневич, Марат Янбухтин и главарь группировки Игорь Жирноклеев. Для них запрашивали сроки от 23 до 25 лет колонии.

В результате, решением суда Балашов, Гришин и Щукарев получили по 23 года лишения свободы, 10 лет из которых они будут отбывать в тюрьме. Также им выдвинут штраф в размере двух миллионов рублей. Лукьянов и Щербаков получили по 22 года с теми же условиями. Юхневича посадят на 24 года, 11 лет из которых он проведёт в тюрьме со штрафом в три миллиона рублей. Русланов, Третьяк и Янбухтин осуждены на 25 лет, из которых 12 они проведут к тюрьме. Русланову также назначен штраф в 4,8 миллиона рублей, а Третьяку и Янбухтину – по три миллиона. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Среди обвиняемых также фигурировал лидер ОПГ Григорий Рабинович (Гриша Таганский), который в прошлом году скончался в СИЗО «Матросская тишина».

Всех участников группировки осудили по статьям Уголовного кодекса ​об убийстве и бандитизме.

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В Перми обнаружили висящее на заборе тело девушки: убийство или несчастный случай?

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«Поюзают и привезут обратно»: в Перми мигранты насадили на забор и изнасиловали 18-летнюю девушку. Подробности трагедии
12 мая 2025, 17:58

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В ночь на 10 мая девушку нашли мёртвой возле заведения — её тело было насажено на забор. В тот вечер 18-летняя Надежда хотела отдохнуть в одном из баров Перми. Она пришла в заведение вместе с подругой, однако позже была жестоко убита и изнасилована. Следственный комитет начал проверку. Всё, что известно на данный момент, расскажет «Радио 1».

Смерть 18-летней девушки в пермском баре: Следком проверяет версии


В ночь на 10 мая в одном из баров Перми трагически погибла 18-летняя девушка по имени Надежда. Она отдыхала в заведении вместе с подругой, когда к ним начали проявлять навязчивое внимание двое мужчин, предположительно мигрантов из Центральной Азии.

По словам очевидца, девушки попросили незнакомцев отойти, после чего подруга ненадолго вышла. Вернувшись, она обнаружила, что Надежды нет.

«Иностранцы позже вернут девушку»


Когда девушка обратилась к владельцу бара, тот ответил, что «иностранцы позже вернут ее».

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Спустя некоторое время подруга вышла на улицу и увидела тело Надежды — оно было насажено на металлические штыри ограждения. На погибшей были расстегнуты брюки.

Несчастный случай или убийство?


Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них — несчастный случай: девушка могла случайно упасть с крыши или сорваться с водостока. Однако местные жители указывают на то, что изгородь, на которую упало тело, находится на расстоянии от здания, что делает такую версию сомнительной.

«Наверное, скоро появятся данные с камер наблюдения, тогда точно все и узнаем, но есть большие сомнения, что она перелезала через забор», — предположил пермяк.

По другой, более тревожной версии, Надежда могла стать жертвой насилия со стороны мужчин, с которыми они столкнулись в баре.

«Народу в баре не было, шесть-семь человек. Они (спутники девушки) все были знакомы. Они нормальные мужики, я знаю», — сообщил директор заведения РЕН ТВ.

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Сестра погибшей утверждает, что девушку могли изнасиловать и убить, а затем инсценировать несчастный случай.

«Кроме того, она висела в совсем неестественной позе — сама бы она так не смогла бы повиснуть», — сказала сестра девушки.

Она добавила, что у погибшей были планы на будущее: она ждала возвращения возлюбленного из армии и готовилась к совместной жизни. Известно, что молодой человек должен был вернуться 21 июня. О смерти Надежды ему сообщили первому. По словам знакомой, у молодого человека случилась истерика, когда он узнал, что произошло.

«Местные рассказывали, что этот бар славится криминалом на весь Закамск. В комментариях писали, что девушку якобы увели двое мигрантов, а хозяин бара якобы сказал подруге девушки, что ее "поюзают" и привезут обратно», — сообщил источник 59.RU.

Расследование Следственного комитета


Очевидцы вызвали полицию, сотрудники заведения предоставили записи с камер наблюдения. Что именно зафиксировали камеры — пока неизвестно. В СК заявили, что расследование начато, а возможная причастность мигрантов к трагедии тщательно проверяется. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

«В социальных медиа сообщается о гибели девушки в Перми, тело которой было обнаружено около одного из баров. По данным, опубликованным в сети Интернет, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы», — сообщили в пресс-службе Следкома.

Погибшая недавно приехала в Пермь из деревни Мокино, чтобы навестить брата и найти работу. По словам её знакомых, она была доброй, открытой, помогала родным и интересовалась искусством. Трагедия, случившаяся в баре, потрясла и семью, и местных жителей.

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Актера из «Беспринципных» и «Слепой» Алдонина побили у бара в центре столицы
12 мая 2025, 15:23

Руслан Алдонин (Фото: Инстаграм* @ruslan_aldonin1984)

Актера из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили недалеко от бара в центре Москвы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что в ночь с 8 на 9 мая актер проводил время в баре «На кранах». Там прямо у входа он вступил в словесную перепалку с группой из трех молодых людей, конфликт перерос в драку. В какой-то момент Алдонину даже пришлось убегать от тех людей. В итоге находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обидчики избили Руслана, а еще украли у него сумку с документами.

Руслан Алдонин (Фото: Инстаграм* @ruslan_aldonin1984)


Сам артист отмечал, что во время потасовки потерял сознание и не помнит всех событий того вечера. В больнице у него диагностировали сильные ушибы и ссадины. Со слов Руслана, он был пьян и мог сказать что-то лишнее. Актер утверждает, что все участники инцидента установлены с помощью видео с камер наблюдения.

Руслан Алдонин появлялся в одном из сезонов сериала «Беспринципные», а еще снимался в картинах «Слепая», «Моя мама — шпион» и иных.

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В Москве росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину за нападение на врача
12 мая 2025, 13:26

Руслан Алдонин (Фото: Инстаграм* @ruslan_aldonin1984)

В Восточном административном округе столицы работники вневедомственной охраны московского управления Росгвардии задержали 32-летнего жителя области за нападение на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из машины скорой помощи на Щербаковской улице.

Приехав на место, они выяснили, что пациент ударил фельдшера кулаком в грудь, когда ​тот оказывал ему медицинскую помощь. Отмечалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для последующего разбирательства. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что при силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции.

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