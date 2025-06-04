В Екатеринбурге отправили в СИЗО полицейского за организацию незаконной миграции
Полицейского в Екатеринбурге задержали за организацию нелегальной миграции. Как пишет URA.RU, сотрудника 14-ого отдела полиции (Эльмаш) Иванова А. отправили в следственный изолятор.
«Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля», — сказано в материале.Фигуранта также обвинили в превышении должностных полномочий и фиктивной постановке на учет.
Накануне журналисты сообщали об обысках в 14-м отделе полиции Екатеринбурга. На тот момент информация была неофициальной, но источники предположили, с чем могут быть связаны оперативные мероприятия. Уточнялось, что, предположительно, допрашивали нескольких сотрудников. Представители СМИ обращались к силовикам за комментарием.