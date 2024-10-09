Комика Белого* внесли в реестр иноагентов из-за финансирования из стран ЕС и СНГ

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Комика Руслана Белого* признали иностранным агентом, в том числе из-за его стендапа, в котором он высказывался против специальной военной операции, а также финансирования идущего из стран ЕС и СНГ. Об этом информирует РИА Новости.
В материалах административного дела, которые имеются в распоряжении агентства, указано, что в процессе мониторинга открытых источников сети «Интернет» было установлено, что Белый Р.В.* создал антивоенный стендап под названием «Все еще». Сообщается, что размещен он был на видеосервисе PLACE, а также доступен для просмотра на «Mail.ru».
Отмечается, что в данном стендапе комик критиковал проведение СВО. Помимо этого, он принимал участие в разработке и распространении материалов для неограниченного круга лиц, включая СМИ, признанные иностранными агентами, проводил концерты за границей и получал финансирование из-за рубежа.
1 сентября 2023 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Руслана Белого* в реестр иностранных агентов. Комик пытался обжаловать решение в суде, однако получил отказ. Отмечается, что сейчас он проживает в Испании.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов
Отмечается, что в данном стендапе комик критиковал проведение СВО. Помимо этого, он принимал участие в разработке и распространении материалов для неограниченного круга лиц, включая СМИ, признанные иностранными агентами, проводил концерты за границей и получал финансирование из-за рубежа.
1 сентября 2023 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Руслана Белого* в реестр иностранных агентов. Комик пытался обжаловать решение в суде, однако получил отказ. Отмечается, что сейчас он проживает в Испании.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов
Дарья Осипова