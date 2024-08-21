Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова, признанного в России иноагентом, к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.