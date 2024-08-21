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Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

21 августа 2024, 20:36
Фото: istock/Zolnierek

Фото: istock/Zolnierek

Суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова, признанного в России иноагентом, к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.


«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», — указано в сообщении ведомства.
Суд постановил, что Гудков* выложил в интернете видео, где под видом достоверной информации распространял ложные заявления о действиях российской армии в зоне СВО.

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*признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории Российской Федерации
*признан иноагентом на территории Российской Федерации
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