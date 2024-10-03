Медсестра центра им. Пирогова Ольга Меньших получила 8 лет за фейки о ВС РФ

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Медсестре центра им. Пирогова Ольге Меньших назначили наказание в виде восьми лет колонии по статье о фейках о ВС РФ. Об этом пишет издание РБК.
По версии обвинителей, фигурантка разместила в соцсетях недостоверные данные о действиях российской армии в Буче. Подсудимая не признала свою вину, и говорит, что ее взломали.
Меньших подчеркнула, что коллеги, которые проходят по делу в качестве свидетелей и дают показания в пользу следствия, испытывают личную неприязнь к ней.
Ранее сообщалось, какое послание ВСУ нашли бойцы ВС РФ на неактивированной мине в зоне боевых действий.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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Меньших подчеркнула, что коллеги, которые проходят по делу в качестве свидетелей и дают показания в пользу следствия, испытывают личную неприязнь к ней.
Ранее сообщалось, какое послание ВСУ нашли бойцы ВС РФ на неактивированной мине в зоне боевых действий.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов