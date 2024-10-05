Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО

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Авиакомпания «Россия» обяжет своих сотрудников доносить на тех, кто не поддерживает проведение СВО и фотографирует объекты на территории аэропортов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что руководство компании разработало для своих сотрудников новый кодекс культуры безопасности полётов. Работников призвали проявлять бдительность для выявления личностей, проявляющих особый интерес к функционированию транспортной инфраструктуры и средств.
Согласно документу, если сотрудник авиакомпании видит человека, подозрительно активно интересующегося работой аэропорта, ему следует узнать все данные об этом человеке, запомнить его внешность, после чего передать сведения руководству.
Таким же образом сотруднику «России» необходимо поступить, если в его рабочее время кто-то распространяет фейки о СВО, а также идеологию экстремизма и сепаратизма.
Кроме того, сотрудник обязан доложить о том, что зафиксировал беспилотник в районе аэропорта. Он должен точно назвать время обнаружения объекта, его тип (коптерный или самолётный), определить направление полёта и сделать фотографию.
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Согласно документу, если сотрудник авиакомпании видит человека, подозрительно активно интересующегося работой аэропорта, ему следует узнать все данные об этом человеке, запомнить его внешность, после чего передать сведения руководству.
Таким же образом сотруднику «России» необходимо поступить, если в его рабочее время кто-то распространяет фейки о СВО, а также идеологию экстремизма и сепаратизма.
Кроме того, сотрудник обязан доложить о том, что зафиксировал беспилотник в районе аэропорта. Он должен точно назвать время обнаружения объекта, его тип (коптерный или самолётный), определить направление полёта и сделать фотографию.
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Анастасия Чинкова