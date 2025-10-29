Комику Идраку Мерзализаде выставили счет за закрытие его бизнеса
Комику Идраку Мерзализаде, пребывание в РФ которого признали пожизненно нежелательным, выставили счет за закрытие его бизнеса. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Налоговая служба требует от Мерзализаде выплатить 84 тысячи рублей. Эта сумма включает в себя ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени.
Ранее Идраку пришлось закрыть индивидуальное предпринимательство из-за долга в 13 тысяч рублей. Он мог бы оплатить его дистанционно или через доверенное лицо в России, но не сделал этого, что привело к увеличению суммы.
В настоящее время Мерзализаде продолжает свою стендап-карьеру в Европе и регулярно дает концерты. На заработанные деньги он старается поддерживать своего брата Игбала Абилова, которого в 2024 году обвинили в государственной измене за предполагаемое сотрудничество со спецслужбами Армении.
Напомним, Идрака выдворили из России по решению суда после его скандальной шутки про матрас.
