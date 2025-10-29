29 октября 2025, 14:27

Mash: Комику Идраку Мерзализаде выставили счет за закрытие его бизнеса

Фото: iStock/blinow61

Комику Идраку Мерзализаде, пребывание в РФ которого признали пожизненно нежелательным, выставили счет за закрытие его бизнеса. Об этом пишет Telegram-канал Mash.